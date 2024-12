Na západ dorazil prvý sneh sezóny: FOTO V Bratislave prekvapil, teraz sa presunie do viacerých miest Slovenska!

Sneh pokryl celú Bratislavu (Zdroj: Vlado Anjel)

Mestskú časť Bratislava-Lamač pokryl sneh (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Snehové zrážky a front sa postupne presunul z Rakúska a Česka a tak presne ako meteorológovia avizovali, na svätého Mikuláša sa objavil sneh aj na západe Slovenska. Prvá snehová prikrývka sezóny dorazila aj do Bratislavy, z čoho budú mať zrejme radosť tí najmenší. Už okolo obedňajších hodín bola celá biela.

Postupne sa snehové zrážky presunú aj do ďalších častí Slovenska a tak prvý sneh dorazí aj na stredné Slovensko a do Košíc. Podľa meteorológov môže v prvých hodinách napadnúť viac ako 3 cm snehu, no z dôvodu teplôt tesne nad nulou sa zrejme snehová pokrývka v hlavnom meste dlho neudrží. Prvé fotografie, ako vyzerala biela Bratislava nájdete v galérii.