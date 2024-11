MIMORIADNE Slovensko zápasí so snehom, komplikácie v doprave neustávajú! Čarovné FOTO zasnežených miest

Slovensko sa zobudilo do zasneženého rána (Zdroj: Tip čitateľa, Facebook/Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Facebook/Polícia SR, )

Aktualizované 11:31 Prvý tohtoročný sneh dorazil aj do Betliara. "Kaštieľ Betliar sa už pripravuje na Vianočné trhy," informujú na sociálnej sieti.

Aktualizované 11:28 Vo Vysokých Tatrách na trase Starý Smokovec - Vyšné Hágy - Štrbské Pleso - Podbanské je na vozovke sneh a ľad. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Aktualizované 11:25 Donovaly už sú prejazdné pre všetku dopravu.

Aktualizované 11:02 So snehom sa musí pasovať aj Centrum Prevýchovy Zvierat - KS Nová Baňa. "Tak ťažký sneh, že sme radi, že nám zostali ploty," napísali na sociálnej sieti.

Aktualizované 10:36 Aj Levoča sa prebudila do krásne zasneženého rána.

Aktualizované 10:32 Zasnežená je aj Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, čo vytvára na mieste čarovnú atmosféru. "Otvorení sme každý deň od 9.00 h do 15.00 h. Komu je zima, zohreje sa v tropických skleníkoch," informujú z Botanickej záhrady.

Aktualizované 10:23 Slovenská správa ciest naďalej upozorňuje na kašovitý alebo utlačený sneh na cestách, viaceré horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Horský priechod Šturec je už prejazdný bez obmedzení.

Aktualizované 10:20 Počasie so snežením v piatok komplikuje dopravu aj v Košickom kraji. Stroje Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) odhŕňajú sneh na cestách od 3.00 h ráno. "Cesty na celom území Košického kraja sú zjazdné, avšak apelujeme na vodičov, aby boli opatrnejší a prispôsobili jazdu poveternostným podmienkam," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Viac snehových zrážok sa vyskytlo v západnej časti Košického kraja. "V oblasti Dedinky - Mlynky napadlo v priemere 20 centimetrov snehu, v okrese Spišská Nová Ves - Rožňava po Štósky kopec to bolo desať až 15 cm. Momentálne sa cestári zbavujú kašovitej vrstvy snehu," priblížila hovorkyňa.

Aktualizované 10:15 Na viacerých miestach sme zaznamenali prvé sneženie začínajúcej zimy, informuje SHMÚ

Ako informujú meteorológovia zo SHMÚ, v noci zo štvrtka na piatok cez Slovensko postúpil teplý front tlakovej níže a zrážky s ním spojené prešli od juhozápadu postupne celým územím Slovenska. "Išlo predovšetkým o sneženie, no na krajnom juhozápade a juhu Podunajskej nížiny a ojedinele v najnižších polohách aj inde prevažovali zmiešané alebo kvapalné zrážky. Intenzita zrážok bola najmä na juhozápadných návetriach hôr prechodne aj výdatná. Tu sa pohybujú 24-hodinové úhrny (k 10.00 h) v intervale od 8 do 15 mm, výnimočne aj viac," dodávajú zo SHMÚ.

V Klenovci leží 15 cm snehu (Zdroj: SHMÚ)

Naopak, výrazný zrážkový tieň podľa SHMÚ prevládal na opačnej strane pohorí, kde úhrny zväčša nepresiahli 5 mm. Tomu odpovedá ekvivalentné množstvo snehovej pokrývky, jej hrúbka sa ale z vyššie uvedených dôvodov značne líši. "Bez snehovej pokrývky je celý juhozápad a juh Podunajskej nížiny – tu prevažoval dážď (s výnimkou Malých Karpát a ich blízkeho okolia). Do 5 cm leží aj na väčšine východného Slovenska a na záveterných stranách pohorí. V miestach, kde spadlo najviac zrážok, sa snehová pokrývka pohybuje okolo 10 cm, na spomínaných návetriach evidujeme lokálne 15-20 cm nového snehu," uvádzajú meteorológovia. Už počas nedele ale začne nad naše územie prúdiť teplejší vzduch, čo spôsobí postupné roztopenie snehovej pokrývky mimo horských polôh v úvode nového týždňa.

V Klenovci leží 15 cm snehu (Zdroj: Facebook/SHMÚ/M. Šinger)

Aktualizované 10:03 Cesta od Babindolu smerom na Vráble je neupravená. Informoval o tom na sociálnej sieti Dopravný servis Nitra a okolie. Vyzýva k opatrnosti.

(Zdroj: Faceboojk/Dopravný servis-Nitra a okolie )

Aktualizované 9:55 Za Pohronskou Polhorou smerom na Tisovec sa skrížil kamión. Informuje o tom Zelená vlna STVR s tým, že úsek je ťažko prejazdný.

Aktualizované 9:41 Spolu 980 ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu majú v Žiline pripravených na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Ondrášovej sa o údržbu približne 260 kilometrov miestnych komunikácií postarajú pracovníci spoločnosti Žilinské komunikácie, ale aj ďalších externých spoločností. Žilinská samospráva udržiava v zime aj 160 kilometrov chodníkov. Zimná starostlivosť o komunikácie v Žiline je v zmysle operačného plánu pokrytá až do 31. marca 2025. Upozornila, že práce počas zimnej údržby môžu občania sledovať na internetovej stránke.

Aktualizované 9:39 Pred Gemerskou Vsou smerom z Jelšavy sa skrížil kamión a úsek je podľa vodičov neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Aktualizované 9:36 Bohatú snehovú nádielku hlásia aj z Lučenca.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Aktualizované 9:35 Sneh dorazil aj do Fiľakova.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Aktualizované 9:22 K nehode došlo vo Vysokých Tatrách, na úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso - Podbanské. Informuje o tom Zelená vlna STVR. Vodiči upozorňujú na zasneženú vozovku, pričom v priekope skončil autobus aj osobné auto.

Aktualizované 9:20 V piatok ráno hlásili kolónu v Spišskom Štvrtku v smere na Hrabušice, kde skončil v priekope autobus SAD. Vodiči sa na tomto úseku krátko zdržia.

Aktualizované 9:17 Sneh jemne prikryl aj rozprávkový Bojnický zámok

Aktualizované 9:13 Pohľad na zasnežený Trenčiansky hrad v piatok ráno.

(Zdroj: Facebook/Kultúrno-informačné centrum Trenčín)

Aktualizované 9:08 Nasnežilo aj v Spišskej Novej Vsi.

Aktualizované 9:05 Prvý sneh dorazil aj do Kežmarku. "Je čas na horúci čaj, rukavice a možno aj stavanie prvého snehuliaka. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok pre vás zabezpečujú zimnú údržbu od skorých ranných hodín," píše radnica.

(Zdroj: Facebook/Mesto Kežmarok - oficiálna stránka)

Aktualizované 9:04 Pred Handlovou hlásia vodiči dve kolóny.

Aktualizované 9:02 Situácia v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je momentálne stabilná a sneženie postupne slabne. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Naši zamestnanci zo sociálneho podniku spolu s aktivačnými pracovníkmi už od rána intenzívne pracujú," dodáva s tým, že ručne odstraňujú sneh po jednotlivých okrskoch, najmä v okolí zastávok MHD a schodísk, a zároveň zabezpečujú posyp pre väčšiu bezpečnosť.

(Zdroj: Facebook/Mestská časť Košice - Sídlisko KVP)

"V teréne je od rána aj traktor s radlicou, ktorý odhŕňa sneh z ciest a chodníkov. Za ním postupuje Jungojet, ktorý sa stará o posyp," dodávajú s tým, že pracovníci zostávajú v uliciach, aby zabezpečili plynulý pohyb po sídlisku.

(Zdroj: Facebook/Mestská časť Košice - Sídlisko KVP)

Aktualizované 9:00 Sneh napadol aj v Košiciach. "Nateraz sú všetky cesty v Košickom kraji mokré, prípadne pokryté čerstvou vrstvou snehu - avšak zjazdné. Zjazdné sú nateraz aj horské priechody - tie sú priebežne posypávané, ale sústavne monitorované," informuje košická krajská polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj )

Aktualizované 8:58 Na vjazde do Kremnice smerom od Kremnických Baní havaroval kamión. Informovala o tom okoloidúca vodička na sociálnej sieti. Podľa vodičov sú na mieste už zásahové zložky a kamión vyťahujú. Úsek je prejazdný.

(Zdroj: Facebook/Ako sú na tom Horské priechody/Petra)

Aktualizované 8:53 Aj Rimavská Sobota sa môže tešiť zo snehu.

Aktualizované 8:50 Ako informoval Lyžiarsky klub Baba, včera večer prvý krát v tejto prichádzajúcej zimnej sezóne snežilo. "Do dnešného rána napadlo do 12 cm vlhkého snehu. Na zjazdové lyžovanie to ešte nie je, ale bežkári na kameňačkách už môžu skúšať," informuje na sociálnej sieti.

Aktualizované 8:44 Nasnežilo aj v Banskej Bystrici, komplikácie v doprave zatiaľ nehlásia. "Pracovníci spoločnosti MIS, ktorí sa starajú o údržbu ciest, boli v teréne už pred polnocou. Zabezpečili zjazdnosť hlavných ťahov a aktuálne už upravujú aj vnútroblokové komunikácie. Spoločnosť Begbie sa od skorých ranných hodín postarala o zjazdnosť hlavných ťahov chodníkov a pokračuje ďalšími," informovala samospráva na sociálnej sieti.

Aktualizované 8:42 Prvej tohtoročnej snehovej nádielky sa dočkali aj Popradčania. V noci na piatok v meste napadlo niekoľko centimetrov snehu. „V pohotovosti sme 24 hodín denne. Od pol jednej v noci, keď začalo snežiť, vyslali sme do terénu všetky možné mechanizmy. Použili sme vlastné i od externých dodávateľov v celkovom počte 14 kusov. O pol deviatej ráno sme už mali vysypaných 26 ton posypovej zmesi,“ povedal Michal Novák, riaditeľ Správy mestských komunikácií.

Na snímke pohľad na zasneženú mestskú časť Veľká (Zdroj: TASR - Adriána Hudecová)

Na snímke pohľad na zasnežené sídlisko Západ v Poprade (Zdroj: TASR - Adriána Hudecová)

Aktualizované 8:26 "Na cestu medzi Tisovcom a Muráňom sa napriek zákazu dostali kamióny, ktoré sa teraz šmýkajú a sú skrížené. Úsek je tak ťažko prejazdný," informuje Zelená vlna STVR.

Aktualizované 8:24 Pozor si treba dávať pri prechode cez Prednú horu, na ceste je sneh a šmýka sa.

(Zdroj: Facebook/Ako sú na tom Horské priechody/Alojz)

Aktualizované 8:22 Cesta I/9 za Handlovou smerom na Žiar nad Hronom je aktuálne neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Dôvodom neprejazdnosti je skrížený kamión. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie pokynov policajtov.

Aktualizované 8:15 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje v piatok na sneženie, vietor a tvorbu snehových jazykov a závejov. Vo viacerých okresoch preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 17.00 h, v Bratislavskom a Trnavskom kraji do 15.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Na celom území Slovenska očakáva SHMÚ miestami výskyt sneženia, pri ktorom môže spadnúť od päť do 15 cm, na strednom Slovensku až 20 cm snehu. Snehové záveje sa môžu tvoriť vo všetkých krajoch. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," spresnili meteorológovia.

(Zdroj: SHMÚ)

Pre vietor na horách varuje SHMÚ ľudí v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto lokalitách sa v polohách nad pásmom lesa očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h.

Aktualizované 8:00 Pre vozidlá nad desať ton je uzavretá aj cesta II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou, pre dopravu nad 12 metrov je uzavretý horský priechod Fačkov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. "Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Diaľnica D1 v úseku Liptovský Ján - Levoča je porytá vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu hrúbky jeden až dva centimetre," priblížila SSC s tým, že horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami a povrch vozoviek je tu prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom.

Viaceré cestné úseku však potrápa vodičov. Hlásených je niekoľko nehôd. Na čerstvý alebo kašovitý sneh upozorňuje SSC na rýchlostných cestách v Banskobystrickom kraji. Na rýchlostnej ceste R2 v okrese Rimavská Sobota môže mať hrúbku až päť centimetrov. Vysoká vrstva snehu je aj na cestách II. a III. triedy v okresoch Žiar nad Hronom a Poprad. SSC upozorňuje aj na zníženú dohľadnosť na 100 metrov v dôsledku sneženia v okresoch Púchov, Banská Bystrica, Zvolen, Revúca, Levoča a Poprad.