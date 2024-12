Veľký PREHĽAD Cena plynu by mala vzrásť o desiatky eur: TAKTO vyzerajú predbežné ceny na budúci rok!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Getty Images)

BRATISLAVA - Regulované ceny plynu pre domácnosti, ktoré plynom aj kúria, by mali od začiatku januára vzrásť o 28,63 eura mesačne. Domácnosti, ktoré plyn využívajú iba na varenie, by si mali priplatiť 0,96 eura mesačne. Cena elektriny mierne klesne. V pondelok o tom informoval predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.

Ceny plynu budúci rok tak medziročne stúpnu oproti cenám dotovaným v roku 2024 štátom od 14,66 % (tarifa D1) po 33,80 % (tarifa D3). Cenami plynu a tepla pre domácnosti na rok 2025 sa bude podľa ministerstva hospodárstva ešte zaoberať vláda SR.

Ceny plynu pre domácnosti by mali vzrásť (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"V tarife D1 pre odberateľov, ktorí využívajú plyn na varenie, pri priemernej spotrebe 0,56 megawatthodiny (MWh) stúpne platba za plyn - rozdiel v mesačných nákladoch je 0,96 eura (bez dane z pridanej hodnoty - DPH). V tarife D2, teda odberatelia, ktorí používajú plyn na varenie a ohrev vody, pri priemernej spotrebe 9,86 MWh hovoríme o náraste mesačných nákladov o 13,32 eura (bez DPH). Pri tarife D3 - odberatelia, ktorí využívajú plyn na varenie, ohrev vody a kúrenie, pri priemernej spotrebe 21,18 MWh pôjde o mesačný nárast nákladov o 28,63 eura (bez DPH)," priblížil predseda regulačného úradu.

Odberateľom plynu v tarife M3 (malý podnik) s priemernou spotrebou do 21,18 MWh ročné náklady poklesnú podľa Holjenčíka o takmer 720 eur. "Pre tarifu T3, ako sú DSS, sociálne byty, s priemernou spotrebou do 21,18 MWh hovoríme o mesačnom náraste nákladov o 30,22 eura (bez DPH)," podčiarkol predseda ÚRSO.



(Zdroj: urso.gov.sk)

Jozef Holjenčík poznamenal, že v plynárenstve na rok 2025 úrad celkovo vydal 26 cenových rozhodnutí za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, dve rozhodnutia za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a dve cenové rozhodnutia za prístup do prepravnej siete.

Cenami plynu a tepla pre domácnosti sa bude zaoberať vláda

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripraví finálny prepočet možných kompenzačných opatrení k cenám energií na rok 2025 a predloží ho na koaličnú radu. O konkrétnych kompenzačných opatreniach a cenách energií pre domácnosti potom rozhodne vláda. V pondelok to uviedlo MH v reakcii na regulované ceny energií, ktoré zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tie by mali napríklad pri plyne medziročne vzrásť od 14,6 až po 33,8 %.

"Ceny energií, a najmä plynu, sú vo vláde jednou z priorít. Ako sme viackrát deklarovali, naším cieľom je zabezpečiť, aby ceny energií aj v nasledujúcom roku zostali pre našich občanov dostupné. V prípade elektriny sa nám to už podarilo. V prípade dodávok plynu a tepla pre domácnosti sme pripravení a už na základe niektorých vydaných cenových rozhodnutí ÚRSO sme informovali všetkých dodávateľov plynu o ďalších krokoch a pripravovaných možnostiach kompenzácií, ktoré budú predložené na rokovanie vlády," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Po finálnych rozhodnutiach ÚRSO podľa nej vláda SR vykoná všetky potrebné kroky na to, aby bola zabezpečená konkrétna pomoc pre domácnosti tak, aby neboli zasiahnuté neprimeraným nárastom cien energií.

Denisa Saková. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ministerstvo hospodárstva SR už koncom minulého týždňa zorganizovalo stretnutie so zástupcami najväčších dodávateľov plynu na Slovensku v nadväznosti na postupne vydávané cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre dodávky plynu a tepla na rok 2025 a možnosti pripravených kompenzačných opatrení zo strany rezortu hospodárstva s ohľadom na tieto rozhodnutia.

Elektrina mierne klesne

U elektriny, v tarife DD1, čo je domácnosť v bytovom dome s nízkou spotrebou, budúci rok podľa Holjenčíkových slov odberateľ zaplatí mesačne o dva centy menej ako v roku 2024. "Menej za elektrinu zaplatí aj domácnosť s vysokou spotrebou, ktorá má tarifu DD2. Tam to bude medziročne menej o 23 centov. V tarife DD5, domácnosti, ktoré elektrinou vykurujú, zaplatia o 1,09 eura mesačne menej ako v roku 2024," doplnil predseda ÚRSO.

(Zdroj: urso.gov.sk)

Priemerná ročná platba za teplo pri priemernom byte by budúci rok podľa neho mala medziročne klesnúť o 2,8 % na 936 eur. Domácnostiam môžu náklady na teplo klesnúť alebo aj stúpnuť, a to v závislosti od dodávateľa. "Napríklad vo Fiľakove a v Nových Zámkoch ročná platba za teplo klesne o 19 % a o 16 %, teda o 232 eur, respektíve o 215 eur. Naopak, v Trenčíne platba stúpne o 9 %, teda o 71 eur. Stúpne aj v Krompachoch a Sečovciach, a to o 7 % a o 40 %, teda o 130 eur, respektíve o 294 eur," podčiarkol.

(Zdroj: urso.gov.sk)

Pri cenách pitnej vody na rok 2025 nebude podľa neho žiadny nárast u domácností Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Oravskej vodárenskej spoločnosti či Liptovskej vodárenskej spoločnosti. "Naopak, cena pitnej vody v roku 2025 sa bude najviac zvyšovať u Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a to o 24,49 %," poznamenal. Cena stočného sa nebude zvyšovať u Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Naopak, najvyšší nárast ceny bude mať pri odpadovej vode Liptovská vodárenská spoločnosť, a to až 24,71-percentný.

(Zdroj: urso.gov.sk)

Oznámil, že doteraz pri vode odberatelia s nulovým odberom nijako neprispievali na údržbu a prevádzku vodovodnej a kanalizačnej siete. "Úrad preto rozhodol, že od 1. januára 2025 zavedie tzv. dvojzložkovú cenu. Všetci odberatelia budú tak povinní platiť základnú sadzbu, teda aj tí, ktorí odoberajú nula metrov kubických vody sa budú musieť podieľať tzv. fixnou zložkou na údržbe a prevádzke vodárenských zariadení," dodal predseda ÚRSO.