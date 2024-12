AKTUÁLNE Regulačný úrad oznámil nové ceny za plyn: Od nového roka si všetci priplatíme, niektorí o stovky eur

(Zdroj: Getty Images)

Ceny plynu pre domácnosti by mali vzrásť (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa nových prepočtov ľudia v kategórii D1, čo je skupina, ktorá si plynom len varí, zaplatí mesačné viac o necelé euro - 0,96 centov. Za rok to je 11,5 eura. Horšie na tom budú odberatelia v kategórii D2. kategórií D2, čo sú ľudia, ktorí okrem varenia plyn používajú aj na ohrev vody. Tým by mali ceny plynu stúpnuť mesačne o viac ako 13 eur. Ročne si tak podľa prepočtov priplatia zhruba 160 eur. V poslednej, kategórií D3, ktorá sa týka najväčšieho počtu ľudí, je mesačný nárast o viac 28,63 eura eur. Ročne je to až 340 eur. Cena elektriny, naopak, mierne klesne.

(Zdroj: ÚRSO)

Na Úrade vlády dnes o 12. hodine zasadá koaličná rada. Či sa bude zaoberať aj cenami energií, známe nie je, oficiálne program koaličné strany nezverejnili. Je však to však pravdepodobné.

(Zdroj: ÚRSO)

Ceny elektriny

(Zdroj: ÚRSO)

Správu budeme aktualizovať.