AKTUÁLNE Ide do tuhého: Na Úrade vlády zasadá koaličná rada! SNS tlačí na pílu, REAKCIA strany Hlas-SD

BRATISLAVA – Ide do tuhého. V pondelok na pravé poludnie sa stretáva koaličná rada. Možných tém, ktoré môže a mala by koalícia riešiť, je hneď niekoľko. Jednou z nich by mal byť aj problém s neobsadeným postom predsedu parlamentu.

Koalícia vopred témy dnešnej koaličnej rady nekomunikovala. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) však na sociálnej sieti informoval, že považuje za potrebné zvoliť predsedu parlamentu čo najskôr. „Keďže sa traja poslanci otočili svojimi agresívnymi útokmi, ktoré predčili aj to, čo doposiaľ predvádzala oficiálna opozícia, našej vláde chrbtom a chcú vládu vydierať za trafiky, treba priznať, že vláda má len 76 poslancov. Je potrebné, aby Hlas nominoval pri takejto krehkej väčšine na post predsedu parlamentu niekoho, kto má bezproblémovú šancu v tajnej voľbe prejsť a podľa môjho názoru dnes toto platí na Matúša Šutaja Eštoka,“ odkázal Taraba. Tlmočiť to chce aj dnes na koaličnej rade.

V rovnakom duchu sa vyjadrila pred koaličnou radou aj SNS. "Problémom našej vlády nie je to, či máme 76 alebo 79 poslancov, problémom našej vlády je, že naši voliči očakávali lepšie výsledky vlády, a to aj v rezorte ministerstva vnútra. V prípade, ak chceme ukázať pozitívny signál spoločnosti, je potrebné nastaviť nové vzťahy. Presun ministra Eštoka do pozície predsedu NR SR by bol dobrým spoločenským signálom," uviedli národniari v stanovisku.

Poukázali zároveň na to, že voliči očakávali od vládneho kabinetu lepšie výsledky. Treba podľa nich urobiť najneskôr do jedného roka zásadné reformy v oblastiach ako zdravotníctvo, školstvo, ale aj vo výstavbe diaľnic. "Pokiaľ sa tieto reformy nebudú diať a súčasne nebudú braní na zodpovednosť tí, ktorí tu tri roky bačovali, nepomôže našej vláde ani 76, ani 79 poslancov. Vláda musí začať fungovať, premiér musí denne ministrov kontrolovať a jedine tak spoločne Smer-SD, SNS a Hlas-SD presvedčia voličov, aby ich volili aj v ďalšom období," dodali.

Šutaj Eštok pritom ešte cez víkend zdôrazňoval, že chce zotrvať vo funkcii ministra vnútra. Verí však, že koalícia nového šéfa parlamentu zvolí do konca roka. Dnes trana Hlas-SD v reakcii uviedla, že oceňuje postoj SNS, že po polroku ukázala ochotu rešpektovať koaličnú dohodu. "Je to dôležitý krok k tomu, aby sme ako vláda mohli naplno realizovať program, na ktorom sme sa dohodli," odkázali.

Zdôraznili však, že v súlade s koaličnou zmluvou je to HLAS, kto rozhodne o mene nominanta na post predsedu NR SR a trváme na tom, že táto situácia musí byť vyriešená v najbližších týždňoch. "Za našich ministrov hovoria konkrétne výsledky, a preto považujeme za samozrejmé, že na poste ministra vnútra zotrvá Matúš Šutaj Eštok, ktorý ukončil vojnu v polícii, zastavil nelegálnu migráciu a nastavil bezpečnostné fungovanie štátu," dodali.

Problém neobsadenej stoličky šéfa parlamentu rieši koalícia neúspešne už od apríla, kedy z pozície odišiel po zvolení za prezidenta Peter Pellegrini. Podľa koaličnej zmluvy patrí post strane Hlas-SD. Záuejm však oň po Pellegrinho odchode prejavila SNS. Na stranu národniarov sa dokonca priklonil aj Smer-SSD a premiér Robert Fico. Avšak Hlas-SD sa pozície odmietol vzdať. Riešenie problému niekoľkokrát odsunuli. Výsledkom je patová situácia a prázdne kreslo šéfa parlamentu. Povereným riadením parlamentu je zatiaľ podpredseda Peter Žiga. Okrem toho chýba aj jeden z podpredsedov - za odvolaného opozičného poslanca za PS Michala Šimečku totiž tiež stále nepoznáme náhradu.

Okrem šéfa parlamentu má však koalícia aj naliehavejšie problémy. V parlamente sa totiž môže opierať už iba o najtesnejšiu väčšinu. Po odchode trojice huliakovcov z poslaneckého klubu SNS majú len 76 poslancov. Ukázalo sa, že s tesnou väčšinou je pre nich vládnuť náročné. Mali problémy nielen pre nedbanlivosť otvoriť schôdzu, ale tiež schváliť vlastné zákony – minulý týždeň totiž odmietol zahlasovať za dve novely z dielne ministerstva športu poslanec Hlasu Samuel Migaľ.

Opozícia už skloňuje predčasné voľby a ich nevyhnutnosť. Hlasy o tom, že takto sa ďalej vládnuť nedá, sa ozývajú už aj z koalície. Priznáva sa aj šéf vlády Robert Fico.