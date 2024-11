Opoziční poslanci nepodporia návrh rozpočtu na budúci rok

Lídri opozičných strán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ľudia zaplatia o 5 miliárd navyše práve preto, aby vláda mohla v roku 2025 zvýšiť svoje výdavky o 3,7 miliardy eur. Teda konsolidácia je niekde na úrovni 1,3 miliardy eur, na úrovni približne 1 % hrubého domáceho produktu. Takýto v úvodzovkách konsolidačný rozpočet spôsobí výrazné spomalenie ekonomiky a vysokú infláciu, čo poškodí všetkých a spôsobí ďalšie škody ľuďom aj ekonomike," povedal Marián Viskupič (SaS). Slovensko by malo byť pritom jedinou krajinou v eurozóne, ktorá konsoliduje a zároveň zvyšuje výdavky štátneho rozpočtu.

archívne video

Zasadal Výbor NR SR pre financie a rozpočet (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Medziročný rast výdavkov na strane štátu by mal byť na úrovni viac ako 12 %. Od občanov, živnostníkov, firiem chce pritom vybrať medziročne takmer o 22 % viac, a to pri maximálne dvojpercentnom reálnom raste ekonomiky, doplnil Viskupič. Zároveň upozornil na výšku deficitu, ktorá by mala v budúcom roku dosiahnuť podobnú sumu ako v roku 2023. To podľa opozičného poslanca nepredstavuje správne vykonanú konsolidáciu, a to práve najmä z dôvodu zvyšovania výdavkov vlády.

Na tento stav a rovnako aj predpokladaný negatívny vývoj domáceho podnikateľského prostredia a zvyšovanie výdavkov pre domácnosti upriamil pozornosť aj Štefan Kišš (PS). Uviedol, že predstavený rozpočet prehĺbi chudobu a najviac sa dotkne najzraniteľnejších sociálnych skupín. Oba poslanecké kluby sa zhodli aj na negatívnych dôsledkoch predpokladanej inflácie na úrovni približne 6 %, ktorá je trojnásobne vyššia než cieľová inflácia Európskej únie (EÚ). To by malo zapríčiniť ďalšie ochudobňovanie občanov aj v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ.

"Tento rozpočet, rozpočet minulosti, konzervuje súčasný stav, prehlbuje existujúce problémy a nemyslí na budúcnosť nás a našich detí, pretože ľuďom berie a na štáte nešetrí," uviedol Kišš.