AKTUÁLNE Začala schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka: Poslancov zrejme čaká dlhý večer

Kritizujú ho okrem iného za aktuálnu situáciu v Policajnom zbore, zanedbanie problému policajnej brutality či neriešenie bombových hrozieb v školách. Hovoria tiež o šikanovaní vyšetrovateľov či šírení hoaxov. Opozičné hnutie Slovensko avizuje, že jeho poslanci podporia odvolávanie Šutaja Eštoka.

Poslanci sa dohodli, že rokovať o návrhu na odvolanie budú až do prerokovania bodu, čiže v prípade potreby aj po 20.00 h. Hlasovať o návrhu majú v stredu (27. 11.) o 17.00 h.

Začala sa posledná schôdza v roku, poslanci si vypočuli hymnu

Opoziční poslanci tvrdia, že šéf rezortu vnútra mal vyvodiť politickú zodpovednosť v súvislosti s incidentom spojeným s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby. Vyčítajú mu aj policajné razie, ktoré podľa nich sprevádza hrubé správanie policajtov.

Šutaj Eštok podľa opozície svojím nekompetentným riadením rezortu vedie Policajný zbor k rozpadu. Upozorňuje na veľké počty policajtov, ktorí odchádzajú do civilu či zrušenie Národnej kriminálnej agentúry.

Poslanci z PS o kauze policajta: Ide o problém systému

Ďalším dôvodom na odvolanie ministra je podľa opozície aj uzavretý zmier medzi Andrejom Babišom a Ministerstvom vnútra SR v spore o ochranu osobnosti, týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti či neprofesionálny prístup k vyšetreniu atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Upozornila tiež na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu.

Vláda považuje návrh za neopodstatnený

Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Návrh považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Kabinet o tom rozhodol na pondelkovom (25. 11.) rokovaní.

Poslanci zo strany Hlas-SD o situácii v koalícii

"Minister vnútra postupoval vo všetkých náležitostiach, ktoré vykonal od svojho menovania, v súlade so zákonom," uviedla vláda vo svojom stanovisku. Tvrdí, že stav a situácia v Policajnom zbore (PZ) patria medzi jej priority. Šutajovi Eštokovi sa podarilo ukončiť vojnu v polícii, a to aj napriek tomu, že rezort vnútra bol v predchádzajúcom období v kritickom stave. "Koniec vojny v polícii spolu so zastavením nelegálnej migrácie sú jednoznačné kroky pre väčšiu bezpečnosť Slovenska," deklaruje vládny kabinet.