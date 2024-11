Na Slovensko sa ženie QUITERIA: Vietor bude mimoriadne silný, najhoršie to bude na týchto miestach!

(Zdroj: Getty Images)

Pred nebezpečnou víchricou QUITERIA varujú meteorológovia. Hlboká tlaková níž, ktorá sa prehĺbila nad Britskými ostrovmi a včera sužovala Škótsko a Anglicko sa postupne presunie cez Nemecko a Poľsko až k Pobaltiu. Mimoriadne silný tlakový gradient má zasiahnuť aj oblasť Slovenska, informuje imeteo.sk.

Vo viacerých európskych krajinách tak vydali výstrahu pred silnejúcim vetrom. Najhoršia situácia môže nastať v Nemecku, kde na juhozápade a v oblasti pohoria Harz hlásia rýchlosť vetra v nárazoch až 130km/h. Najvyšší tretí stupeň varovania vydali aj v Chorvátsku, taktiež pre horskú oblasť. V okolí Velebitu by rýchlosť vetra mohla rovnako atakovať až 130 km/s.

Mimoriadne silný vietor až víchrica má doraziť ale aj do našich končín. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách by mohol vietor ojedinele dosiahnuť rýchlosť až 130-140 km/h. Návštevníci hôr by mali byť preto mimoriadne obozretní a turistiku radšej odložiť. Nižšie polohy budú zasiahnuté iba vo večerných hodinách a rýchlosť vetra sa bude pohybovať iba v rozmedzí od 55 do 75km/h. Druhá vlna vetra by mohla zasiahnuť severozápad a západ Slovenska v zajtrajších ranných hodinách, no už v slabšej sile. Meteorológovia preto vyzývajú na mimoriadnu opatrnosť aj na cestách.