Študenti, rodičia a seniori chcú vytvoriť nový program: Čo bude jeho cieľom?

"Veríme, že práve takéto stretnutia a spolupráca môžu priniesť pozitívne výsledky pre mladú generáciu i pre generáciu starších občanov," uviedli zástupcovia zapojených organizácií vo svojom liste rezortu školstva. Navrhovaný celoslovenský program by zahŕňal diskusie na stredných školách po celom Slovensku, kde by sa stretli študenti, rodičia a seniori, aby spoločne diskutovali o rôznych spoločenských témach. Jeho súčasťou by bola aj tvorba tlačovín a školských novín, ktoré by tieto diskusie a témy priblížili širšej verejnosti.

Organizátori veria, že takáto spoločná práca môže prispieť k lepšiemu porozumeniu a pevným väzbám medzi generáciami, pričom sa zároveň posilnia aj komunitné vzťahy na slovenských stredných školách.Organizácie budú v tejto súvislosti žiadať ministerstvo o grant, ktorý by zabezpečil dlhodobé financovanie programu.