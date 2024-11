Kolegovia spomínajú na Húserku: Alpinista svetového formátu a skvelý kamarát! Treba prijať smutnú správu, tvrdia

(Zdroj: FB / SHS JAMES)

BRATISLAVA - Skvelý kamarát, alpinista svetového formátu, za ktorým trúchlia kamaráti, rodina aj kolegovia. Ondrej Húserka v sobotu nešťastne spadol počas návratu do základného tábora v Himalájách, po tom, ako dosiahli s kolegom Marekom Holečkom vrchol Langtang. To, že Húserka pád neprežil, potvrdil jeho český náprotivok. Húserkovu kolegovia teraz spomínajú, aký slovenský horolez bol.

Nešťastie sa stalo po jeho úspešnom výstupe na nepálsku sedemtisícovku Langtang Lirung. Informoval o tom slovenský horolezecký spolok (SHS) James. "Musíme, bohužiaľ, informovať o posledných, veľmi nepriaznivých správach spod Langtang Lirungu. Pri návrate sa Ondrejovi stala pri zlaňovaní nehoda a dôsledkom bol jeho pád do trhliny. Nebolo v silách Mareka Holečka vytiahnuť ho z trhliny von, navyše, Ondro bol v zlom zdravotnom stave," napísal SHS James na sociálnej sieti v sobotu 2. novembra. Tridsaťštyriročný Húserka bol vo výprave na východnú stenu náročného štítu spolu s českým kolegom Marekom Holečkom, vrchol dosiahli v stredu (30. 10.).

SHS JAMES teraz, po Holečkovom statuse o tom, že Húserka pád neprežil, priznal, že sa jeho blízki budú musieť zmieriť s tým, že už nie je medzi nami. A to aj vzhľadom na fakt, že počasie na himálajskej sedemtisíckovke nie je priaznivé a záchranný tím s vrtuľníkom tak nemohol začať pátraciu akciu. "V nedeľu nemohol odštartovať vrtuľník s tímom profesionálov i dobrovoľníkov pre zlé letové podmienky. Keďže je očakávaná perióda nepriaznivého počasia, v najbližších dňoch sa tak ani nestane. Vzhľadom na osobný telefonický rozhovor s Márom Holečkom a jeho sobotňajší zverejnený status i vzhľadom na poveternostnú situáciu pod Langtang Lirungom sa rodina, blízki i priatelia budú musieť vyrovnať s tým, že Ondro už nie je medzi nami. Skromný a skvelý kamarát, špičkový alpinista, nie je prehnané povedať svetového formátu, odišiel predčasne. Uchovajme si na neho spomienku z chvíľ, keď rozdával okolo seba svoj pozitivizmus a vždy prítomný úsmev," napísal SHS James na sociálnej sieti.

Holečka ešte v sobotu večer napísal zdĺhavý a emotívny status, kde priblížil hodiny po tom, ako sa Holečka stratil v trhline Himálají.

„Šiesty deň teda 31. októbra, okolo štvrtej hodiny popoludní, sa po nástupe na stenu stalo nasledujúce. Ja som zlaňoval z ‚ľadovcových‘ hodín... Po mne zlaňoval Ondra. Čo mne bez problémov prešlo, jemu sa stalo osudným. Ľadovcové hodiny praskli a on sa zrútil do ľadovej priepasti. Najprv narazil po ôsmich metroch na šikmú plochu a ďalej pokračoval labyrintom do útrob ľadovca,“ uviedol český horolezec v príspevku na sociálnej sieti. Ako dodal, za svojim kamarátom sa zľanil s bol s ním nasledujúce štyri hodiny "kým jeho hviezda vyhasla."

"Viac nie je čo dodať. Jediné, čo podotýkam, je, že žiadna záchranná akcia nemôže vzkriesiť, čo nedýcha. A keďže hneď ďalší deň, hneď čo mohli zareagovať, spustili záchrannú akciu - lietali helikoptéry, drony a na mieste boli aktivovaní ľudia - však na výsledku už nemali čo zmeniť. Koniec je koniec a zvonec,“ dodal.

Holeček priblížil aj posledné chvíle s Húserkom. "Čím hlbšie som prechádzal, tým svetlo ubúdalo. Keď som dosadol na dno diery, všetko sa zotmelo. Stále som ale nebol tam, odkiaľ vychádzal hlas. Zhora začali padať na moju prilbu ľadové cencúle, ktoré som lanom strhával," uviedol Holeček. V tme sa mu podarilo nahmatať ruku a Húserka kričal, aby ho vytiahol. Po tom, ako rozsvietil čelovku, zistil, ako vážne zranený Húserka bol.

"Ondrej bol zakliesnený hlavou a jednou rukou dole. Ťahanie za voľnú ruku nemalo cenu," napísal s tým, že asi po dvoch hodinách sa mu kamaráta podarilo vytiahnuť a obrátiť, pýtal sa ho, čo ho bolí, na čo Húserka odpovedal, že nič. "Jeho pobyb bol zvláštne necitlivý. Zo začiatku som to pripisoval času, ktorý ho mačkal ako v lise, kým mi to doslo. Zlomená chrbtica a naliate horné viečka, ktoré som nechcel vidieť, však nepovedali zlú správu...Necíti si nohy a ruky sú necitlivé. Odpovede na otázky aj miesto totálne zmätené. Zhasínala hviezda a odchádzala v mojom náručí. Trvalo to dlhé hodiny," uzavrel.