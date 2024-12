Šokujúce slová mesiac po tragickej smrti Húserku (†34): Horolezci si podali Holečku, spochybňujú jeho tvrdenia

Ondrej Húserka zahynul v Himalájach (Zdroj: Facebook/SHS JAMES, Subin Thakuri)

Tridsaťštyriročný Húserka bol vo výprave na východnú stenu náročného štítu spolu s českým kolegom Marekom Holečkom, vrchol dosiahli 30. októbra. Pri zostupe Húserka spadol do ľadovej trhliny a zomrel. Trvalo niekoľko dní, čo telo slovenského horolezcu našli a vyslobodili z trhliny.

Slovenský horolezecký spolok sa z tragédie nevie spamätať

Slovenskú lezeckú komunitu šokovala správa, že na nepálskej hore Langtang Lirung zostal náš najlepší alpinista Ondro Húserka. Slovenský horolezecký spolok JAMES sa ani po mesiaci nedokáže zmieriť s tým, že už nie je medzi nami. "Rozumu sa zdráha uveriť, že tak skúsený a najťažšími cestami zocelený lezec tu už nie je. Emócie sú silné aj napriek tomu že vieme, aké nebezpečné môžu byť himalájske podniky, ktoré sú na samej hrane ľudských schopností," napísali v pondelok v spoločnosom vyhlásení Výkonný výbor a Komisia alpinizmu SHS James.

Ondrej Húserka (Zdroj: Facebook/SHS JAMES)

Podľa nich odišiel dobrý človek, nesmierne obľúbený v lezeckej komunite a medzi priateľmi, láskavý, srdečný a vždy usmiaty. "Odborníkmi považovaný za najlepšieho slovenského alpinistu svojej doby, vyhľadávajúci veľké výzvy v najvyšších stenách Álp, Patagónie a Himalájí. Človek s morálnymi zásadami a skalopevnou etikou," dodávajú slovenskí horolezci.

Horolezci sa pýtajú, či sa predsa len nedalo Ondra zachrániť

Horolezecký spolok dodáva, že po tragédii si nielen rodina a priatelia, ale celá lezecká verejnosť kládla otázku, čo sa tam na hore v daný moment vlastne stalo. Pýta sa, či sa predsa len nedalo Ondra nejako zachrániť a či boli vyčerpané všetky možnosti.

"Jediný človek, ktorý vie a môže na tieto otázky uspokojivo odpovedať, je Marek Holeček, Ondrov spolulezec. My, ako zástupcovia SHS JAMES a Komisie alpinizmu môžeme len v dobrej viere dúfať, že udalosti, ktoré sa na hore udiali, sa stali tak, ako ich Marek popísal vo svojej verejnej komunikácii. A tiež dúfame, že Marek urobil maximum čo bolo vtedy v jeho aktuálnych fyzických a duševných silách, aby Ondra zachránil," napísali vo vyjadrení s tým, že priatelia na lane to tak robia.

Holeček po tragédii uviedol, že štyri hodiny bol pri Ondrovi, kým nezomrel. "Šiesteho dňa, teda 31. októbra, okolo štvrtej hodiny popoludní, sa po nástupe do steny stalo nasledujúce. Ja som zlaňoval z ľadovcových hodín. Po mne zlaňoval Ondro. Čo mne bez problémov prešlo, jemu sa stalo osudným. Ľadovcové hodiny praskli a on sa zrútil do ľadovej priepasti. Najprv narazil po ôsmich metroch na šikmú plochu a ďalej pokračoval labyrintom do útrob ľadovca. Zlanil som za ním a štyri hodiny bol pri ňom, kým jeho hviezda vyhasla. Viac nie je čo dodať. Jediné, čo podotýkam, je, že žiadna záchranná akcia nemôže vzkriesiť čo nedýcha," uviedol vo vyhlásení.

Podľa klubu SHS je mimoriadne dôležité informovať o všetkých detailoch tragickej udalosti pravdivo, podrobne a s rešpektom k pozostalým. "Je to to najmenej, čo môžeme urobiť pre rodinu a blízkych pre zmiernenie ich žiaľu. A prejaviť mŕtvemu druhovi úctu," pokračujú zvýrazňujúc spojenie "prejaviť úctu".

Ondrej Húserka (Zdroj: FB / SHS JAMES)

Slovenskí horolezci dodávajú, že žiadny horolezecký výkon, ani len ten najlepší v histórii, nemá väčšiu hodnotu, ako obyčajný ľudský život. Horolezci lezú, aby žili, nie aby umierali. "Keď smrť predsa len príde, sme s tým vyrovnaní. Vieme akú hru hráme. A keď to už nakoniec príde, chceme len málo. Spomienku blízkych a trochu úcty. Lebo tak sme boli vychovávaní, tak sme to robili, keď odišli iní a tak sa to patrí v tých končinách sveta, kde sme vyrastali a žili," uvádzajú slovenskí horolezci.

Spolok skritizoval necitlivé fotky z osláv Holečku krátko po tragédii

Horolezecký spolok sa dotkol vo vyjadrení oslavy Holečkových narodenín v období, keď z trhliny vyťahovali Ondrejove telo. "Keď niekto umrie, tak v našej kultúre neoslavujeme. Smútime. Preto nás všetkých tak veľmi zasiahli necitlivé fotky z osláv, tak krátko po incidente. Zasiahla nás neúcta, ktorá bola prezentovaná ako úcta. Zraňuje nás pokračujúci nedostatok pokory, súcitu a citlivosti k príbuzným a k samotnej obeti. To skutočne nie je vhodné. Nedáva to nikomu tak potrebný osobný kľud a pokoj pre vyrovnanie sa s touto stratou. A pritom stačilo tak málo. Ondro by si to naozaj zaslúžil," dodávajú s tým, že Ondrej bol stelesnením dobra a pre druhých by urobil aj to posledné.

Podľa nich sa v súčasnom zvláštnom svete všetko akosi relativizuje. Už nič nie je podstatné ani dôležité a pravda sa považuje za čosi abstraktné. Vyznávanie tradičných hodnôt sa stáva akousi trápnosťou, hanbou a zbytočnosťou. "Ale my stojíme práve na tej strane sveta, kde sú základné hodnoty stále veľmi dôležité. Bez ľudskosti nebudú viac ľudia ľuďmi, bez empatie, tolerancie a úcty nebudú viac vzťahy a priateľstvá a bez poriadku príde anarchia. Všetko sa rozpadne. Majme to na pamäti. Ondro, odpočívaj v pokoji," konštatoval klub James vo vyhlásení na záver.

Holeček sa na pohrebe Húserku nezúčastnil, podľa jeho slov tam nebol vítaný. "Možno to časom odznie, ale rodina si našla obeť v podobe toho, že som vinník, aj keď ma z jeho smrti vyslovene nevinia," povedal pre Plusku. Rodine odkázal, že je dôležité vyrovnať sa s tým, čo sa stalo a uvedomiť si, že Ondrej tam bol šťastný. "Do poslednej chvíle bol šťastný," uviedol český horolezec s tým, že netreba myslieť len na okamih tej tragédie, ktorá ho "nejak zásadne nebolela, pretože takmer nič necítil".