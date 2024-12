Holeček reaguje na kritiku slovenských horolezcov po smrti Húserku (†34): Je to úbohé! Takáto je pravda

Český horolezec Marek Holeček bol kolegom a priateľom horolezca Ondreja Húserku (Zdroj: Facebook/Marek Holeček, Facebook/Ondrej Húserka, Alpinist )

BRATISLAVA/PRAHA - Po smrti nášho špičkového horolezca Ondreja Húserku (†34), ktorý zomrel posledný októbrový deň po páde do trhliny v Himalájach, to v spoločnosti vrie. Po mesiaci od tragickej udalosti prišiel Slovenský horolezecký spolok (SHS) James s kritickými slovami, ktorými sa dotkli Húserkovho kolegu Mareka Holečku. Pýtali sa, či naozaj urobil všetko preto, aby Ondrej prežil a skritizovali jeho správanie po tragickej udalosti. Reakcia Holečku na seba nenechala dlho čakať, český horolezec kritiku odmieta.

„Začneme tým, nech sa najprv obháji zväz. Respektíve, kde vzal prvotné informácie, ktoré boli zavádzajúce. Prečo ich elity vypúšťajú neoverené správy, kde sú iba domnienky a robia na ich základe vyhlásenia? Prečo sa pýtam? Keďže dodnes ma nikto z nich oficiálne o svedectvo a vyjadrenie nepožiadal. A to máme 3. decembra,“ povedal v utorok horolezec pre CNN Prima NEWS.

Holeček si za svojimi slovami stojí

Slovenský horolezecký spolok (SHS) James v pondelkovom vyjadrení (2. 12.) uviedol, že po tragédii si nielen rodina a priatelia, ale celá lezecká verejnosť kládla otázku, čo sa tam na hore v daný moment vlastne stalo. Pýtal sa, či sa predsa len nedalo Ondra nejako zachrániť a či boli vyčerpané všetky možnosti. "Jediný človek, ktorý vie a môže na tieto otázky uspokojivo odpovedať, je Marek Holeček, Ondrov spolulezec. My, ako zástupcovia SHS JAMES a Komisie alpinizmu môžeme len v dobrej viere dúfať, že udalosti, ktoré sa na hore udiali, sa stali tak, ako ich Marek popísal vo svojej verejnej komunikácii. A tiež dúfame, že Marek urobil maximum, čo bolo vtedy v jeho aktuálnych fyzických a duševných silách, aby Ondra zachránil," napísali v spoločnosom vyhlásení Výkonný výbor a Komisia alpinizmu SHS James.

„S tým, čo som mal, s mojimi možnosťami, som urobil maximum toho, čo bolo možné. Ľudia ma podozrievajú, prečo som hneď nevolal záchranu. Ale keď vedľa vás niekto spadne a začne pridusene volať o pomoc, riešite v prvom rade jeho. Snažil som sa ho vytiahnuť, ale nešlo to, bol zakliesnený. Tak som ho aspoň zabezpečil tak, aby to zvládol, kým dorazí pomoc,“ povedal Holeček v podcaste pre Blesk.cz. Čoskoro mu však podľa jeho slov došlo, že žiadne posily už Ondrejovi nepomôžu. Sám mal potom veľké problémy sa z trhliny dostať, zamrzli mu laná a návrat nebol ľahký. Navyše mal takmer vybitý satelitný telefón z ktorého dokázal len poslať pár správ o tom, že sa stalo nešťastie.

„Vôbec sa nebránim komunikácii s rodinou Ondra aj ostatnými a robím to. Napísal som niekoľko správ a doložil obrazovými aj filmovými podkladmi, presnou časovou osou, čo sa presne dialo v inkriminovaných dňoch. Môžem to doložiť aj osobnou komunikáciou cez satelit s rodinou Ondry aj tou úradnou, kde sú správy textové, e-mailové, aj lekárska správa od tímu, ktorý vyzdvihol Ondru, vrátane môjho svedectva,“ uviedol Holeček pre CNN Prima News s tým, že za všetkým si pevne stojí.

Český horolezec sa vyjadril aj ku kritike o oslave

Slovenský horolezecký spolok sa dotkol vo vyjadrení oslavy Holečkových narodenín v období, keď z trhliny vyťahovali Ondrejove telo. "Keď niekto umrie, tak v našej kultúre neoslavujeme. Smútime. Preto nás všetkých tak veľmi zasiahli necitlivé fotky z osláv, tak krátko po incidente. Zasiahla nás neúcta, ktorá bola prezentovaná ako úcta. Zraňuje nás pokračujúci nedostatok pokory, súcitu a citlivosti k príbuzným a k samotnej obeti. To skutočne nie je vhodné. Nedáva to nikomu tak potrebný osobný kľud a pokoj pre vyrovnanie sa s touto stratou. A pritom stačilo tak málo. Ondro by si to naozaj zaslúžil," dodávajú s tým, že Ondrej bol stelesnením dobra a pre druhých by urobil aj to posledné.

Holeček už skôr uviedol, že večierok pre neho usporiadali priatelia pred odletom z Himalájí. „Usporiadali mi oslavu s tým, že mi priniesli tortu, dali mi tam sviečku. Ich zámerom bolo vytrhnúť ma z chmúrnych myšlienok. Urobili to tak, že mi popriali k narodeninám a ja im to v tej chvíli nemohol povedať: Viete čo? Dajte mi pokoj! Mám v sebe ten smútok, ale to je moja osobná vec,“ popísal Holeček.

Holeček považuje podobné obvinenia za neopodstatnené. „Vytýkajú mi veľa vecí, vrátane nespôsobilosti na všetky úkony na tejto planéte. To jediné, čo im však zostalo, pretože na rozdiel odo mňa nemajú dôkazy, je etika. Respektíve útok mojej necitlivosti na slovenskú mentalitu. Je to úbohé, pretože si tým sami škodia,“ povedal Holeček s tým, že všetko urovná až čas. „Holt, u niektorých zostanem ako koncentrované zlo," vyhlásil s tým, že niektoré výroky aj osobné napádanie na stránkach by som mohol hnať na zodpovednosť. Život však považuje za krátky na to, aby sa zamestnával vecami, ktoré mu nič dobré neprinesú.

Český horolezec vyzval, aby sa spomínalo hlavne na pekné momenty. „Nevieme vrátiť čas, ani oživiť tých, čo už odišli. Odporúčam nepozerať momenty nešťastia, ktoré majú tendenciu všetko prelepiť čiernou páskou, ale naopak na to, čo sa podarilo. Na momenty, ktoré spojili dvoch chlapcov v predstave, priateľstve, zručnosti a dôvere a požehnaní nebies nás nakoniec priviedlo po šiestich dňoch na vrchol prekrásnej hory. Urobili sme svetovú pecku a parádny prvovýstup nedotknutou stenou v Himálaji,“ popísal pre CNN Prima News Holeček a dodal, že filmové zábery prežitého šťastia, ktoré má, sa nedajú nahrať.

Holeček výčitky nemá, no bolesť si odnesie po celý život

"Ak niekto nepredpokladá, že bolesť nemám, tak ja ju mám a odnesiem si ju celý život," povedal Holeček v podcaste pre Blesk.cz s tým, že v rodine a u blízkych Húserku majú voči nemu averziu. "Asi preto, že som prežil, neviem" vyhlásil. Verí však, že táto "vlna" časom opadne a pochopia, že obaja odišli do Himalájí dobrovoľne.

Podľa mnohých je príliš cynický a jeho postoje nepochopiteľné, on však svoj prístup vysvetľuje inak. "Pre mňa ten príbeh skončil vo chvíli, keď z Ondreja odišla duša. Tá robí človeka človekom, bez nej zostane len prázdna schránka," povedal v podcaste. "Nemám výčitky, nerastie vo mne bolesť. Nie je zážitok, ktorý by bol vykreslený v žiarivých farbách. Ale mne to nepripadá desivé. Desivé to bolo len vo chvíli, keď mi došlo, že mu nedokážem pomôcť," pokračuje.

"Hovoria o mne, že som necitlivé monštrum. Možno áno, ja sa predsa len vidím asi zmierlivejšie, než ma vidia iní. Čítal som dokonca, že som tam Ondreja mal zhodiť. Prišlo to z jeho blízkeho okolia. Mrzí ma to. Ale ja viem, že som urobil všetko, čo som mohol. Tak to jednoducho bolo,“ dodal v podcaste.

Tridsaťštyriročný Húserka bol vo výprave na východnú stenu náročného štítu spolu s českým kolegom Holečkom, vrchol dosiahli 30. októbra. Pri zostupe Húserka spadol do ľadovej trhliny a zomrel. Trvalo niekoľko dní, čo telo slovenského horolezcu našli a vyslobodili z trhliny.