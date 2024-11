Odvrátená stránka teplého počasia: Rozkvitnuté ovocné stromy a jahody v novembri! Zlé správy meteorológov

(Zdroj: FB / Severe weather Slovakia, Tip čitateľa)

BRATISLAVA - V kalendári svieti dátum 2. november, no vonku to vyzerá tak, akoby nebol predposledný mesiac roku a neblížila sa zima. Posledné dni totiž svieti slnko, vonku je mimoriadne príjemne, až nezvyčajne teplo na toto obdobie roku, čo sa odrazilo aj v prírode. Tá sa po krátkej prestávke začala prebúdzať, čo však môže mať nežiadúce dôsledky.

Uplynulé dni sme mali na Slovensku babie leto, ktoré vyvrcholilo v piatok. Teploty atakovali 20 stupňov Celzia, pocitovo bolo vďaka jasnej oblohe oveľa teplejšie. Aj keď mnohí sa tak krásnej a teplej jeseni tešia, má to aj svoju odvrátenú stránku. Začala sa totiž opäť zobúdzať príroda. Upozornili na to zo skupiny Severe weather Slovakia. "Na juhu Slovenska začal nový vegetačný cyklus a ešte ani listy neopadali a už začínajú pučať nové puky na stromoch. Jablone, čerešne a možno aj iné...Toto je mimoriadne nebezpečné, pretože prichádza zima a ak by naozaj puky rozkvitli, všetko pomrzne a budúci rok bude po úrode, čo sa opäť odrazí na cenách v našich obchodoch," upozornili na sociálnej sieti.

Mnohí v komentároch súhlasili a poslali fotografie rozkvitnutých stromov. Na východe napríklad opäť zakvitla hruška, inde zakvitla čerešňa či orgován, v Leviciach ľudia trhali a fotili fialky, zapučali aj stromy na severe Slovenska. Na juhozápade Slovenska, neďaleko Bratislavy, zakvitli čitateľke Jane jahody, niektoré majú dokonca aj plody, jej svokrovcom tiež, dokonca aj maliny. O ovocných stromoch ani nehovorí, tie boli zapučané všetky. Mnohí písali, že 1. novembra chodili po uliciach Bratislavy v krátkych rukávoch.

Teplo končí

Napriek tomu, že stromy a vegetácia zakvitli, neudržia sa zrejme dlho. Na Slovensko sa totiž valí ochladenie, ktoré dorazí už v najbližších hodinách. "V piatok bolo u nás veľmi teplo, najteplejšie v stredných a vyšších polohách, kde teplota lokálne presiahla 18 °C. Najvyššie teplota vystúpila na stanici Liptovská Teplička, 19,5 °C. Výrazne chladnejšie, okolo 10 °C, bolo pod nízkou oblačnosťou, no takých lokalít nebolo veľa - Zemplín, Šariš a Myjava," informovali meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Ako dodali, teplé počasie v našej oblasti končí, keďže nad naše územie príde studený front, za ktorým sa do celej východnej polovice Európy od severozápadu vyleje chladný vzduch. Našu oblasť síce zasiahne len okrajom a ani neprinesie veľa zrážok, no napriek tomu zmenu pocítime. "Denné maximá sa postupne znížia o cca 5 °C, na severe však ešte výraznejšie a oproti dnešným hodnotám tam očakávajte ochladenie aj o viac ako 10 °C. Zosilnejú aj nočné mrazy. Postupne bude mrznúť takmer všade, pričom v dolinách sa teplota priblíži aj k -10 °C. Vzhľadom na ročnú dobu však nepôjde o nič mimoriadne. Podľa prognostických modelov by malo byť v okolí Bratislavy nasledujúci týždeň maximálna denná teplota na úrovni 15 stupňov Celzia, nočná teplota pôjde už aj pod bod mrazu," uzavreli meteorológovia.