AKTUÁLNE Lekári začali podávať výpovede! Zatiaľ ich je vyše dvetisíc

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Vyše 2700 nemocničných lekárov na Slovensku, teda viac ako polovica ich celkového počtu, začína hromadne podávať výpovede. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia lekárskeho odborového združenia (LOZ). Krok zdôvodnilo neriešením problémov v slovenskom zdravotníctve a konsolidačným balíkom, ktorým vláda znížila tempo rastu platov zdravotníkov. Zamestnanci na Slovensku majú spravidla dvojmesačnú výpovednú lehotu, čo by v prípade lekárov znamenalo ich odchod z nemocníc na prelome tohto a budúceho roka.

"Lekárom plynie dvojmesačná výpovedná doba a počas toho môžeme pristúpiť aj k výpovediam z nadčasov. (...) Je to vyše 3000, čo sme ich nazbierali. (...) Veríme v zdravý rozum vo vláde a že premiér to v najbližších dňoch zastaví," povedal Visolajský. Podanie výpovedí je podľa neho jediný spôsob, ako dosiahnuť v sektore potrebné zmeny. "Prosíme vládu o stretnutie, ideálne aj s premiérom, kde by sme si sadli a vyriešili to bez toho, aby slovenské nemocnice ostali bez lekárov," dodal šéf odborárov. Očakáva, že počty výpovedí budú v najbližších dňoch stúpať.

archívne video

Lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

LOZ trvá na tom, aby vláda plnila body memoranda z roku 2022, ktoré podpísal vtedajší vládny kabinet s odborármi. "Nemáme žiadne nové požiadavky. To isté, čo sme ukazovali pred dvomi rokmi, ukazujeme dnes a žiadame vládu, aby sa starala o svojich občanov," poznamenal Visolajský. Odborári tiež trvajú na tom, aby vláda jasne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

Hrozí vyhlásenie núdzového stavu?

Hromadné výpovede podávali lekári aj v minulosti. Naposledy v októbri 2022 počas vlády Eduarda Hegera. Výpovede dalo viac ako 2100 lekárov, viaceré nemocnice preto rušili plánované operácie, uvažovalo sa aj o vyhlásení núdzového stavu. Pred uplynutím výpovednej doby dospeli vláda a lekári k dohode na ich požiadavkách. Akcia hromadných výpovedí otriasla zdravotníctvom aj koncom roka 2011 za vlády Ivety Radičovej. Vtedy došlo na niekoľko dní k reálnemu odchodu asi 1200 lekárov z nemocníc, čo viedlo k vyhláseniu núdzového stavu. Aj vtedy sa lekári rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich požiadaviek.