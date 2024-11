Ignorácia zo strany rezortu zdravotníctva: LOZ nešetrí kritikou! Zvažujeme podanie výpovedí z nadčasov, odkazuje

(Zdroj: koláž TASR/Pavol Zachar, Topky/Ramon Leško)

"Keďže naše snahy o rokovanie ministerstvo zdravotníctva ignoruje, zvažujeme aj vypovedanie nadčasovej práce. Posledné rokovanie bolo 25. októbra," ozrejmil Visolajský s tým, že žiadne iné odvtedy nie je v pláne, hoci oň odborári žiadali. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa Visolajského situáciu výrazne podceňuje.

Zároveň dodal, že riadne výpovede lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom naďalej pribúdajú. "Aktuálne je to už cez 3300 výpovedí," spresnil šéf lekárskych odborárov.

Lekári sú ochotní ďalej rokovať

Lekári z nemocníc po celom Slovensku minulý týždeň začali podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už skôr deklarovalo, že rokovania s LOZ budú pokračovať ďalej.

OZ SaPA žiada plán stabilizácie zdravotníkov, varuje pred kolapsom

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) apeluje na riešenia na zabránenie prehlbovania nedostatku zdravotníkov a na zlepšenie ich pracovných podmienok. Žiada vládu o jasný plán. Ak sa nič nezmení, zdravotníctvo podľa združenia čaká personálny kolaps. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) kritizuje za to, že odmieta viesť dialóg so zástupcami zdravotníkov. Odmieta možné vyhlásenie núdzového stavu v zdravotníctve aj zásahy do odmeňovania zdravotníkov. Vo štvrtok o tom informovala predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.

Upozornila na výsledky prieskumu z približne 60 nemocníc na Slovensku, ktorý ukázal, že asi 40 percent sestier je vo veku nad 50 rokov, pričom ďalších 15 percent má nad 59 rokov. Tieto údaje podľa nej dokumentujú vážnu situáciu, že sestry a pôrodné asistentky sú v kriticky poddimenzovaných počtoch.

"Na základe týchto dát apelujeme na kompetentných, aby zabránili prehlbovaniu problémov s nedostatkom zdravotníkov a zamerali sa na zlepšenie pracovných podmienok, ktoré by prilákali mladých ľudí do sektora. Ak sa nič nezmení, zdravotníctvo čaká personálny kolaps. V OZ SaPA nepovažujeme za správne, že v čase narastajúcej krízy minister Kamil Šaško odmieta viesť dialóg s tými, ktorí dennodenne zabezpečujú starostlivosť o pacientov," vyhlásila Kavecká.

Zopakovala, že sestry odmietajú akýkoľvek zásah do zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Rovnako kritizuje náznaky vlády o možnom vyhlásení núdzového stavu. "Máme skúsenosť z roku 2011, že núdzový stav nefungoval a nijako riešeniu situácie v zdravotníctve nepomohol," podotkla Kavecká. Deklarovala, že OZ SaPA je ochotné prispieť k návrhom riešení na stabilizáciu sektora. "Máme presne už zadefinované jednotlivé ukazovatele riešenia, nastavenia, presne, ako by to fungovalo, čo by pomohlo, lebo to máme už aj z minulosti overené," ozrejmila predsedníčka združenia.

OZ SaPA podľa Kaveckej podporuje iniciatívu Lekárskeho odborového združenia, rovnako ako všetkých zdravotníkov, ktorí chcú riešiť problémy v zdravotníctve. V tejto súvislosti zdôraznila, že lekárom nejde len o platy. Sestry podľa jej slov zatiaľ nezvažujú podanie hromadných výpovedí, pokračujú však v zbere výpovedí z nadčasov. Zároveň podotkla, že nie je nikoho cieľom ohroziť pacienta.

Minister zdravotníctva požiadal LOZ o stretnutie budúci týždeň

