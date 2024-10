Ďalšie zlé správy pre motoristov: Ceny palív išli opäť hore! Najlacnejšie natankujeme na TEJTO benzínke

(Zdroj: Getty Images/Ladanifer)

BRATISLAVA - Oúäť nový týždeň, opäť ďalšie zdražovanie. Reč je cenách palív na Slovensku, ktoré sa po dlhom a priaznivom období začali meniť, čo nepotešilo nejedného motoristu. Tento týždeň sa cenovka menila len pri jednom z palív. Ktoré to bolo?

Ceny palív na Slovensku sú aktuálne viacmenej stabilné, najmä čo sa týka benzínu. V noci z piatka na sobotu zosmutneli najmä majitelia naftových áut, pretože cena dieselu stúpla z minulotýždňových 1,43 eura na 1,445 eura za liter na Slovnaft benzínke. Cena benzínu ostala nezmenená - na úrovni 1,529 eura za liter. V prípade čerpačiek OMV a Shell ide o rovnaké sumy - a to 1,529 eura za liter benzínu a 1,429 eura za liter nafty. Nájdu sa aj drahšie benzínky, kde liter benzínu stojí 1,459 eura a liter nafty 1,559 eura. Najlacnejšie v súčasnosti tankujeme na Orlen benzínke - a to 1,507 eura za liter benzínu a 1,409 eura za liter nafty.

Ďalšie zdražovanie hlási aj Štatistický úrad

Vybrané pohonné látky počas 42. týždňa zaznamenali opätovné zdraženie, ich ceny sa vyšplhali na úroveň z konca letných prázdnin. Najobľúbenejší benzín 95 medzitýždenne opakovane zdražel o dva centy a jeho cena znova po šiestich týždňoch prekročila hranicu 1,50 eura za liter. Prémiový 98-oktánový benzín zdražel o jeden cent a nepatrne stúpla aj cena nafty. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebitelia nakupovali v 42. týždni benzín 95 v priemere za 1,518 eura za liter, medzitýždenne drahšie o 2,3 centa. Benzín 98 bol na úrovni 1,723 eura za liter a jeho cena stúpla o 1,3 centa. Motorová nafta sa predávala za 1,424 eura za liter, približne o pol centa drahšie ako v predchádzajúcom týždni. Plyny zaznamenali rozdielny cenový vývoj. Kým skvapalnený zemný plyn (LNG) sa predával drahšie o takmer jeden cent za 1,667 eura za kilogram, predajná cena skvapalneného ropného plynu (LPG) nepatrne klesla na 0,736 eura za liter. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) zostala na úrovni 1,552 eura za kilogram.

Všetky tri najpoužívanejšie palivá sa počas 42. týždňa predávali lacnejšie ako v rovnakom období minulého roka. Nafta bola lacnejšia o 15,1 %, 95-oktánový benzín o 5,5 % a 98-oktánový benzín o 4,9 %. Cena LNG bola vyššia ako vlani o 9,4 % a LPG o 5 %. CNG bol však lacnejší, a to o 8,6 %.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. Slovenska sa s priemernou sumou 1,537 eura radí medzi krajiny s najdrahším benzínom v rámci okolitých krajín. Drahšie, ako u nás už tankujú len v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,577 eura. Naopak, lacnejšie, ako u nás, tankujú v Maďarsku, kde je cena za liter benzínu 1,44 eura, ale aj v Česku 1,44 eura a v Poľsku 1,39 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,27 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu menej, ako na Slovensku, a to 1,48 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,765 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Holandsku, motoristi tu za liter zaplatia 2,09 eura.

čo sa týka nafty, tak priemerná cena za uplynulý týždeň bola 1,463 eura za liter. Lacnejší je v Česku, a to na úrovni 1,38 eura za liter a v Poľsku, kde liter stojí 1,39 eura. Lacnejšia nafta, ako na Slovensku, je aj v Maďarsku, kde motoristi zaplatia 1,45 eura za liter, naopak, drahšia je v Rakúsku - a to na úrovni 1,585 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,459 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,26 eura za liter. V obľúbenom Chorvátsku za liter nafty zaplatíme 1,37 eura za liter, v Taliansku - 1,645 eura za liter. Najdrahšiu naftu tankujú Belgičania, a to za 1,701 eura za liter.