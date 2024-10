Kotlár posúva hranice: Žiada ešte väčšie kompetencie, chce sa vám pozrieť do zdravotných záznamov!

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kotlár chce požiadať premiéra, aby mu rozšíril kompetencie cez zmenu štatútu, ktorý opisuje, čo môže robiť. Pre Denník N povedal, že bude žiadať prístup k „všetkým dátam, dokumentom, lekárskym správam, záznamom, chorobopisom, úmrtným listom“.

Fico vyjadril Kotlárovi podporu vo videu na sociálnej sieti ešte cez víkend, kde povedal že Kotlár má jeho podporu v návrhu „odmietnuť riadenie pandémií do budúcnosti na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie“. Zároveň sa vyjadril aj k vakcínam. „Ja nie som lekár, ale všetci viete, že som osobne dôsledne odmietal očkovanie proti covidu experimentálnymi vakcínami,“ povedal Fico.



Fico komentuje situáciu s medveďmi na Slovensku: Zároveň vyjadril podporu Kotlárovi k prešetreniu pandémie (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Chce zakázať mRNA vakcíny

Kotlár minulý týždeň oznámil, že predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Správa má byť zaradená aj na riadne rokovanie vlády. Kotlár vo svojej správe okrem iného vláde odporučil zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. V prípade mRNA vakcín sa zaoberal napríklad tým ako, je ovplyvnená ľudská DNA pri použití mRNA vakcíny. Kotlár tvrdí, že mRNA vakcíny menia ľudskú DNA, hoci to bolo už v minulosti vyvrátené a na svojom webe na to upozorňuje aj Národný portál zdravia.

V správe tiež hovorí o odmietnutí aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluvy. "Prebehne rokovanie vlády aj komunikácia medzi mnou a predsedom vlády o tom, čo sa bude ďalej robiť. To, či vláda bude súhlasiť s naplnením mojich odporúčaní, je na nej," uviedol.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ozvali sa vedci, lekári aj prezident

Vedci a lekári vo svojich stanoviskách dali v uplynulých dňoch najavo obavy a nespokojnosť s takýmito tvrdeniami. Rovnako tak je proti aj opozícia a znepokojenie sa ozýva už aj z koaličných radov. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa nechal počuť, že Kotlár by mal vo svojej funkcii skončiť. Okrem iného aj preto, že "jeho činnosť je všetkým iným, len nie preverením procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covidu-19.“ Prezident Peter Pellegrini zasa tvrdí, že by sa „čudoval a divil, ak by vláda s veľkou vážnosťou sa mala zaoberať na svojom rokovaní tou správou, ktorú pred pár dňami zverejnil pán Kotlár.“