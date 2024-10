Splnomocnenca vlády Kotlára mali napadnúť: Rana blízko obočia, prehovoril o útoku

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kotlár o útoku prehovoril vo vysielaní s internetovým konšpirátorom Danielom Bombicom, ktorý je známa ako Danny Kollár. „Dnes som dostal prvýkrát do držky,“ povedal. Pri obočí mal náplasť. Bližšie sa však k záležitosti vyjadrovať nechcel. „Nechce sa mi o tom hovoriť, dnes som mal nepríjemný deň. Asi by som si mal na to zvyknúť,“ dodal.

Kotlár minulý týždeň oznámil, že predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Správa má byť zaradená aj na riadne rokovanie vlády. Kotlár vo svojej správe okrem iného vláde odporučil zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. V prípade mRNA vakcín sa zaoberal napríklad tým ako, je ovplyvnená ľudská DNA pri použití mRNA vakcíny. Kotlár tvrdí, že mRNA vakcíny menia ľudskú DNA, hoci to bolo už v minulosti vyvrátené a na svojom webe na to upozorňuje aj Národný portál zdravia. V správe tiež hovorí o odmietnutí aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluvy.

Kotlárova správa vzbudilo vlnu nesúhlasu a pohoršenia v radoch vedcov a lekárov. Kriticky sa k nej stavala opozícia, no tiež niektorí členovia koalície.