Kotlár dostal po prstoch! Jeho správa sa nepozdáva ani Ficovi: Jasný odkaz a inštrukcie, čo má robiť

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – S výsledkami práce splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie Petra Kotlára nie je spokojný ani premiér Robert Fico. Podľa predsedu vlády by mal Kotlár na chvíľu nechať bokom filozofie o očkovaní a sústrediť sa na nákup vakcín či obstarávanie mobilných odberných miest počas pandémie.

archívne video

Tlačová beseda strany SaS k vyjadreniu Petra Kotlára (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kotlár po niekoľkomesačnej práci začiatkom októbra avizoval, že vláde predložil správu, v ktorej zhrnul výsledky svojho vyšetrovania riadenia pandémie. V správe okrem iného odporúča vláde zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Kotlár tvrdí, že mRNA vakcíny menia ľudskú DNA, hoci to bolo už v minulosti vyvrátené a na svojom webe na to upozorňuje aj Národný portál zdravia. V správe tiež hovorí o odmietnutí aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluvy. Zároveň sa posťažoval, že sa nevedel dostať k podrobnejším dátam o pandémii.

Nevidí všetko, čo by chcel

Po vyslovení týchto svojich záverov prišla obrovská vlna kritiky. Vystúpilo voči nim viacero uznávaných odborníkov, politická opozícia ale dokonca aj niektorí koaliční predstavitelia. Ukázalo sa, že s Kotlárovou prácou nie je spokojný ani premiér Robert Fico. S Kotlárom sa má tento týždeň stretnúť a podľa vlastných slov od neho bude chcieť, aby nechal na chvíľu bokom filozofie o očkovaní a sústredil sa na nákup vakcín či obstarávanie mobilných odberných miest počas pandémie.

„Splnomocnenec predložil správu, v ktorej zatiaľ nevidím všetko, čo by som tam chcel vidieť. Preto mám právo žiadať nejaké opravné opatrenia,“ povedal Fico počas víkendu v diskusnej relácii na Ta3. "Potrebujeme sa zamerať na to, kto prevádzkoval mobilné odberné miesta, ktoré dostávali 30-tisíc eur mesačne, kto nakupoval nepotrebný zdravotnícky materiál a vakcíny v roku 2022, ktoré nikto nepotreboval," povedal Fico.