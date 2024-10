Po Haberovej dcére prehovoril aj útulok! TOTO je pravda: Bolo zastrelenie psíka neďaleko 9-ročného dievčatka nevyhnutné?

(Zdroj: Útulok ÚVP Košice)

Peter Liška, exriaditeľ TANAP-u, počas uplynulého víkendu zastrelil psíka, a to neďaleko len 9 -ročného dievčatka. Liška sa bráni, že mal strieľať na agresívneho psa, ktorý bol ďaleko od ľudí. "V okolí neboli žiadni ľudia, o čom som sa dôkladne presvedčil, a tak som bezpečne vystrelil na agresívnejšieho psa. Po výstrele asi zo vzdialenosti 100 metrov nejaká žena krikom privolávala psov. Po chvíli vybehla s košíkom húb v oranžovom oblečení z lesného porastu aj s dieťaťom v červenom oblečení," poznamenal v stanovisku po streľbe Liška. Psík mal podľa jeho slov napadnúť spoločne s ďalším túlavým psom bez označenia a náhubku jeho sprevádzajúceho poľovného psa, sučku bavorského farbiara. Po streľbe mal dokonca útok agresívnych psov pokračovať, načo druhého psa údajne žena odvolala a pripla si ho na obojok.

Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy

To však podľa dcéry známeho speváka Pavla Haberu Zuzany Koperniechevovej nie je pravda. "Že dva túlavé psy útočili na jeho fenku?! Aj keď o Liškovi sa hovorí, že púšťa svoju háravú fenku, aby nalákal psy, do ktorých potom strieľa... no v tomto prípade... zastrelený psík DINO bol zachráneným psíkom z útulku, postarší, s chorou chrbticou, žiadne iné zvieratá určite nenaháňal, keďže sám ledva chodil. A nebil sa ani s našimi psami, a to sú samci a susedia. Maximálne zaštekal a zavrčal. To už by Liška musel byť aký James Bond, aby vedel zastreliť presne toho psa, ktorého chce, medzi nie dvoma, ale troma klbčiacimi sa psami," poznamenala rozhorčená Zuzana.

Prehovoril útulok

Pre topky.sk exkluzívne prehovoril aj útulok, kde mal byť psík Dinko od 16. mája. 2017, keď ho našli ľudia v obci Mála Ida v okrese Košice. "Počas doby v útulku bol vo výbehu s viac ako 20 ďalšími útulkáčmi s ktorými bez problémov vychádzal," poznamenal útulok.

Pre Dinka sa snažili nájsť dobrý domov, a preto v tom čase napísali o psíkovi, že je to "perfektný mladučký pes s dokonalou povahou. Ako malé šteniatko sa našiel na ulici a od malička vyrastal v byte. Má hygienické návyky, nič neničí, je pokojnej, milej, hravej a priateľskej povahy. Výborne vychádza so všetkými psami. Je určite vhodný k deťom, ako rodinný pes. Je poslušný, ľahko ovládateľný, vhodný aj pre prvopsíčkarov." V čase, keď sa nachádzal v útulku bol ešte zdravý, avšak potvrdila, že neskôr sa u neho prejavil problém s chrbticou.

Dinko podľa útulku UVP Košice nebol nikdy agresívny. "Žiadne známky agresivity. To by sme ho neodporučili ani k deťom, ani k prvopsíčkarom. Ešte som volala kolegyni a pani ktorá ho mala v krátkej dočasnej opatere a obe tvrdia že absolútne nebol agresívny. Bol to milý, priateľský psík," dodal útulok, ktorého celý incident obzvlášť zasiahol.

