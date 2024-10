Minister zdravotníctva musí mať za sebou premiéra: Podľa SaS sa to zatiaľ tak nejaví

Janka Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Človek vo funkcii ministra zdravotníctva by mal dokázať, že má za sebou podporu predsedu vlády. Zatiaľ sa však nejaví, že by bolo zdravotníctvo premiérskou témou. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Tomáš Szalay v reakcii na vymenovanie nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Doplnil, že verejnosť nevie nič o jeho vízii pre rezort.

"Minister zdravotníctva musí mať tú vlastnosť, že dokáže mať za svojím chrbtom predsedu vlády, že zdravotníctvo bude premiérska téma. Zatiaľ sa to, žiaľ, nejaví tak, že by zdravotníctvo bolo premiérskou témou. Stále cítim, že je napätie medzi stranami vládnej koalície, že Smer, Hlas a SNS nie sú na jednej lodi a nie sú na jednej vlnovej dĺžke. A o to ťažšie to nový minister zdravotníctva bude mať," uviedol Szalay na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Poslanec je rád, že došlo k rýchlej výmene na poste šéfa rezortu zdravotníctva. Nový minister však musí mať podľa neho dostatočnú autoritu a podporu v sektore. No o Šaškovi sa v zdravotníctve nič nevie. "Nepoznáme jeho názory, víziu, ciele," povedal s tým, že venovať sa zdravotníctvu len ako ďalšiemu manažérskemu projektu nie je také jednoduché. Nový minister by sa tiež podľa neho mal vedieť postaviť dezinformátorom. "Ale už teraz cítime, že keď sa premiér postavil na stranu Petra Kotlára (splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, pozn. TASR), bude to mať Šaško veľmi ťažké," dodal.

Janka Bittó Cigániková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) uviedla, že v SaS sú pripravení podporovať dobré návrhy, požiadali už o stretnutie s ministrom. "Mrzí ma, že v jeho prejave som nepočula, že bude mať snahu zvrátiť prijatý konsolidačný balíček," povedala o Šaškovi. Pripomenula, že zdravotníctvo príde v dôsledku balíčka o 30 miliónov eur. Ocenila, že nový minister sa chce pozrieť na zdravotné poisťovne. Šaško prišiel o rok času a bude to mať podľa Bittó Cigánikovej veľmi ťažké, keď sa len teraz začne zoznamovať s ľuďmi a prácou v rezorte.

Šaška vymenoval za ministra vo štvrtok prezident Peter Pellegrini. Vo funkcii nahradil Zuzanu Dolinkovú. Od začiatku volebného obdobia pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva. Dolinková oznámila svoj koniec vo funkcii minulý týždeň. Uviedla, že necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení.