Už má nový flek?! Dolinková po odchode z ministerského kresla: Do parlamentu sa nevráti, špekuluje sa o inej funkcii

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dolinková by sa mohla vrátiť do parlamentu, kde má kreslo isté. V minuloročných voľbách bola totiž za stranu Hlas-SD zvolená za poslankyňu, no mandát si v tom čase neuplatnila a dala prednosť postu ministerky. Teraz by tak urobiť mohla. Avšak ako prezradil jej stranícky šéf a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v Slovenskom rozhlase, Dolinková do poslaneckých lavíc nezasadne. „Politika je náročná. Ona bola vždy profíčka, ktorá mala v srdci zdravotníctvo a chcela ho riešiť. V politike bola prvýkrát a môžem iba potvrdiť, že bývalá ministerka požiadala povereného predsedu Národnej rady, že si nebude uplatňovať poslanecký mandát,“ uviedol.

archívne video

Príhovor prezidenta Pellegriniho po vymenovaní nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa Šutaja Eštoka by bolo dobré, ak by ešte nejaký čas zostala na ministerstve zdravotníctva a novému ministrovi Kamilovi Šaškovi a odovzdala agendu. Zároveň s ňou počítajú aj v predsedníctve strany Hlas-SD. „O svojej politickej budúcnosti vás potom bude informovať. My s ňou v Hlase, samozrejme, rátame,“ dodal Šutaj Eštok.

Sama Dolinková sa k svojej budúcnosti vyjadruje len veľmi nejasne. „V tejto chvíli cítim, že si potrebujem získať istý odstup od politického kolotoča a tlaku, ktorému som čelila počas vykonávania funkcie ministerky, a rozhodnúť sa o ďalšom mojom pôsobení,“ napísala po podaní demisie na sociálnej sieti.

ODOVZDANIE REZORTU ZDRAVOTNÍCTVA NOVÉMU PÁNOVI MINISTROVI Kamil Šaško 🤝🏼 Držím palce novému ministrovi zdravotníctva... Posted by Zuzana Dolinková on Thursday, October 10, 2024

Portál Postoj však uviedol, že Dolinková by mohla dosť funkciu v rámci štruktúr Organizácie spojených národov. Mohlo by ísť o funkciu, ktorá by bola spojená so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá spadá pod OSN.

Zuzana Dolinková informovala, že podáva demisiu, minulý piatok. Zdôvodnila to tým, že necíti podporu na presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Petrom Pellegrinim však Dolinkovej demisiu odmietol prijať, poznať chcel najskôr meno nového ministra. Demisiu oficiálne prijal vo štvrtok, v rovnaký deň menoval do funkcie aj Kamila Šaška.