MIMORIADNE Prezident vymenoval nového ministra: FOTO Dolinková ako dračica! Lúčila sa v červenom

Peter Pellegrini a Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini vyzdvihol, že odo dňa, kedy Dolinková oznámila svoju demisiu, neuplynul ani týždeň. "Som veľmi rád, že všetci zainteresovaní promptne zareagovali na vzniknútu situáciu a mimoriadne dôležitý rezort môže naplno pokračovať s novým ministrom," povedal Pellegrini. Zuzane Dolinkovej poďakoval za jej takmer ročnú prácu a spomenul výzvy, ktorým čelila. Zdôraznil, že rezort zdravotníctva bol pri jej nástupe poznačený nezodpovedným riadením pandémie. Novému ministrovi pripomenul dôležitosť jeho rezortu ako aj súčasnú nespokojnosť zdravotníkov s konsolidačným balíčkom. "Vašou povinnosťou pán minister je urobiť všetko preto, aby sa rukojemníkou a obeťou tohto sporu nestal opäť slovenský pacient," povedal.

Zuzana Dolinková a Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šaško poďakoval strane Hlas-SD, ktorá ho do funkcie nominovala a váži si tiež dôveru premiéra Roberta Fica. Nový minister zdravotníctva vo svojom úvodnom prejave povedal, že sa ujíma kľúčového rezortu z pohľadu každodenného života ľudí. Opísal aj hlavné body, na ktoré sa chce sústrediť. Podľa vlastných slov mu najviac "bliká kontrolka" pri zdravotnách poisťovniach a chce sa pozrieť na ich prácu s financiami. „Zdravotníctvo musí a bude službou pre ľudí a nie biznisom pre vyvolených,“ povedal. Zároveň jasne odkázal, že bude odmietať „návrat k tmárstvu a šarlatánstvu a popieranie pokroku“. Hlavnou témou pre neho bude tiež prevencia. Vníma tiež nespokojnosť s konsolidačným balíkom, ktorá v zdravotníctve vládne a chce so zdravotníkmi rokovať. Dôležité podľa neho je, aby zostali v systéme a mal sa kto o pacientov starať.

Príhovor prezidenta Pellegriniho po vymenovaní nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dolinková necítila podporu

Minister vnútra a šéf strany Hlas-SD, ktorá nového ministra nominovala, oznámil Šaškovo meno v stredu. Kamil Šaško je podľa neho uznávaný odborník s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami. "Vďaka svojmu ekonomickému a manažérskemu vzdelaniu na London School of Business and Finance a dlhoročnej praxi v obore prinesie do svojej funkcie kombináciu strategického myslenia a praktických zručností. S jeho jasnou víziou a dôrazom na efektívne riadenie si získal plnú dôveru HLASu ako aj koaličných partnerov," povedal. Vláda včera Šaška na mimoriadnom zasadnutí odvolala z funkcie štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva a Robert Fico dal prezidentovi návrh na jeho vymenovanie do pozície ministra zdravotníctva.

Robert Fico a Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zuzana Dolinková v piatok informovala, že podáva demisiu. Zdôvodnila to tým, že necíti podporu na presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Petrom Pellegrinim však Dolinkovej demisiu odmietol prijať, poznať chcel najskôr meno nového ministra.