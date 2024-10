KDH a hnutie Slovensko vyzývajú premiéra Fica na odvolanie Petra Kotlára z funkcie splnomocnenca

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Vyzývame premiéra Fica, aj s ohľadom na zodpovednosť, ktorú voči občanom na Slovensku má, aby akceptoval závery vedcov a splnomocnenca pre prešetrenie pandémie okamžite odvolal. Peter Kotlár posúva Slovensko tam, kam nesmeruje žiadna iná krajina na svete. Popiera základy medicíny, vedy a odbornosti," uviedol poslanec Národnej rady SR František Majerský (KDH) na utorkovej tlačovej konferencii.



V Kotlárovej správe o prešetrení pandémie podľa poslanca Petra Stachuru (KDH) nezaznelo nič podstatné, čo by pomohlo Slovensku zvládnuť budúce pandémie. Kotlár podľa Stachuru začal nahlodávať dôveru ľudí v mRNA vakcíny, ktoré pomohli odvrátiť celosvetovo 20 miliónov úmrtí. "Paradoxné je, že Slovensko, krajina v strede Európy, člen Európskej únie, vo verejnom priestore dáva priestor dezinformátorom a ľuďom, ktorí práve takéto mRNA spochybňujú," povedal. Zároveň vyzval premiéra, aby zobral zodpovednosť za zdravotníctvo a rokoval so zdravotníkmi.



K okamžitému odvolaniu Kotlára vyzýva vládu aj hnutie Slovensko, ako informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. "Peter Kotlár od svojho vymenovania za splnomocnenca vlády preukázal, že jeho funkcia je vhodná akurát tak na šírenie lží a konšpirácií pre dezinformačnú scénu. Jeho výstupy sú absolútne nepoužiteľné pre zhodnotenie manažmentu pandémie," komentoval predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Kotlár už predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Má byť zaradená na riadne rokovanie vlády. Na minulotýždňovej tlačovej konferencii Kotlár hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavenie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti.Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Voči jeho tvrdeniam sa ohradili aj viaceré zdravotnícke organizácie a odborníci z univerzít. Prezident Peter Pellegrini by sa podľa svojich slov veľmi čudoval, ak by sa vláda Kotlárovou správou zaoberala.