Finančná správa si posvietila na podnikateľov: Neuveriteľné! Za pár dní sa im zvýšili tržby o viac ako 3 milióny

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Finančná správa si počas akcie Horúce leto 3 posvietila na podnikateľov. Vykonala 1 990 kontrolných nákupov a 145 online monitorovaní k pokladniciam e-kasa klient. V 822 prípadoch zaznamenali porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. To predstavuje 41,3% z celkového počtu kontrolných nákupov. Najčastejšie sa jednalo o neevidovanie tržby a to v 583 prípadoch. Podnikateľom uložili pokuty až vo výške 270 350 eur, z toho bolo do polovice septembra už uhradených 169 050 eur.

archívne video

Finančná správa predstavila novú aplikáciu na overovanie pokladničných dokladov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Okrem toho príslušníci finančnej správy upozornili ďalších 3 454 miest na povinnosť plnenia zákonných povinností, teda na povinnosť evidovať tržby a vydávať pokladničné doklady zákazníkom. "Keďže primárnym cieľom kontrolnej akcie nebolo pokutovanie podnikateľov, ale zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností a tým rovnosti pred zákonom, finančná správa vyhodnotila práve vplyv akcie na dobrovoľné plnenie daňových povinností u preverovaných podnikateľov," poznamenala Finančná správa v tlačovej správe.

Podnikateľom tržby narástli

Akcia, zdá sa, prebehla úspešne. "U všetkých podnikateľov, u ktorých bola vykonaná kontrola počas kontrolnej akcie Horúce leto 3, vzrástla tržba za porovnávané obdobie 15 dní pred a 15 dní po kontrole o 1 035 551 eur, čo predstavuje 9,40% nárast tržieb (nárast 530 eur na pokladnicu za 15 dní). U podnikateľov, kde bolo identifikované porušenie, bol zaznamenaný nárast tržieb až o 18,64 %," dodala Finančná správa.

Tržby však narástli aj u podnikateľov, ktorým len pripomenuli ich povinnosť. "Podnikatelia, u ktorých bolo vykonané upozornenie počas kontrolnej akcie, bol zistený nárast tržieb za porovnávané obdobie 15 dní pred a 15 dní po upozornení o 2 697 527 eur, čo predstavuje 13,38% nárast tržieb za porovnávané obdobia (nárast 780 eur na pokladnicu za 15 dní)," skonštatovala Finančná správa.

V práci budú aj naďalej pokračovať. Príslušníci finančnej správy opätovne navštívia podnikateľov, u ktorých po identifikovaní porušenia nebol zaznamenaný očakávaný nárast tržieb, a to vrámci akcie Návrat. Podnikatelia však už musia počítať s výrazne vyššími sankciami. Dokonca im hrozí obmedzenia predaja či podania návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia. Finančná správa zároveň pokračuje aj v bežných preverovaniach prevádzok mimo kontrolných akcií – aktuálne zameraných napríklad na jarmoky, predaje náhrobného sortimentu, pohostinské a reštauračné zariadenia a pod.