Hnutie Slovensko kritizuje koalíciu za neplnenie predvolebných sľubov

"Keď zosumarizujeme to, čo títo ľudia pred voľbami sľúbili, a to, čo ľuďom vlastne teraz nadelili v konsolidačnom pláne, tak je to jedno obrovské okradnutie," poznamenal poslanec NR SR a líder hnutia Slovensko Igor Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii.

Poslanci namietali aj zmeny týkajúce sa rezortu spravodlivosti či v telerozhlase, chaos v legislatívnom procese aj personálne výmeny. Hovorili takisto o podozreniach pri verejných obstarávaniach, napríklad pri tendri na automobily hasičskej záchrannej služby. Opätovne kritizovali aj navrhovaný konsolidačný balíček, vyjadrili okrem iného nesúhlas so zámerom spomalenia valorizácie platov zdravotníkov.

Vládnej koalícii vyčítali aj postoj v zahraničnej politike. "Robert Fico (Smer-SD) nám zahraničnou politikou na všetky štyri svetové strany priniesol len to, že momentálne sme absolútni vyvrheli, sme v izolácii v celej Európskej únii," povedala Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Zákonodarcovia tvrdia, že za súčasnej vlády sa dodáva výrazne viac zbraní na Ukrajinu. "Ja to vláde nevyčítam. Samozrejme, mali by sme pomáhať tým, ktorí sú napadnutí a ktorí sú obete, ale v tomto prípade opäť ide o nedodržaný sľub, ale teda voči svojim vlastným voličom, že nebudú dodávať zbrane na Ukrajinu," dodal Matovič.

Poslanci sa vyjadrili aj k iniciatíve mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá začína so zberom podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia Ficovej vlády. Hovorili o zlej formulácii otázky, ktorá podľa nich negarantuje skrátenie volebného obdobia ani vypísanie predčasných volieb. O skrátení by v prípade platnosti referenda podľa nich musel rozhodovať parlament a podporiť by to muselo minimálne 90 poslancov. "Opozícia ich však má iba 71," ozrejmil Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Hnutie Slovensko malo v pondelok dostať list s pozvaním na pripojenie sa k iniciatíve. Matovič avizoval, že spolupracovať budú v prípade prepracovania otázky tak, aby výsledok referenda bol záväzný. "My tú podanú ruku prijímame, lebo ľudia, aj naši voliči, chcú vidieť spoluprácu. Ale nechceme sa podieľať na tom, že sa budeme s ľuďmi zahrávať alebo budeme s nimi hrať falošné hry," uzavrel.