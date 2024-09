Prezident podpísal novely zákona: Zdanenie nealkoholických nápojov, omamné látky, príspevky policajtom

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Nová daň bude mať charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, ktoré uskutočňujú prvé dodanie nápoja v tuzemsku. Vyberať ju budú v cene tohto nápoja. "Navrhuje sa zdaňovať prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, nakoľko z možných alternatívnych riešení umožňuje tento systém najlepší možný spôsob zohľadnenia cash flow dotknutých platiteľov dane," priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.

archívne video

S rakúskym prezidentom zdieľame názor rozšírenia EÚ o krajiny západného balkánu, uviedol Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Rezort dodatočne z návrhu na novú daň vypustil sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze. Vypustil tiež zavedenie dane na koncentrované balené látky, ktoré majú charakter liečiva a ktoré sa predávajú napríklad v lekárňach, ako aj na výživové doplnky, ako napríklad voľnopredajné šumivé vitamínové tablety či proteínové nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami.

Naopak, poslanci pri záverečnom hlasovaní schválili pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým rozšírili zdanenie aj na sladené nealkoholické nápoje, ak obsahujú kávu, čaj alebo ich náhradu, a to aj v prípade, ak obsahujú mlieko alebo iné rastlinné alternatívy. Ide napríklad o balenú ľadovú kávu, kávový nápoj s obsahom rastlinnej náhrady mlieka, cereálny kávovinový nápoj či balený čaj s mliekom. Týka sa to aj ich koncentrovanej podoby, napríklad prášku a kapsuly.

Pre balený nápoj pripravený na konzumáciu, ktorý obsahuje pridaný cukor alebo sladidlo, bude sadzba dane 0,15 eura na liter. Energetické nápoje s vysokým obsahom kofeínu budú podliehať vyššej sadzbe 0,30 eura/liter. V prípade balenej koncentrovanej látky, ktorá si vyžaduje ďalšiu prípravu pridaním vody, mlieka, ľadu alebo oxidu uhličitého, bude sadzba 1,05 eura/liter alebo 4,30 eura/kilogram, podľa toho, v akej mernej jednotke sa nápoj dodáva.

(Zdroj: Getty Images)

Zákonodarcovia pozmeňujúcim návrhom zaviedli tiež osobitné zdanenie podnikateľov, ktorí by sa nadmerne predzásobili sladenými nápojmi ešte pred účinnosťou zákona, a teda by mohli dlhodobo predávať nezdanené nápoje. Týkať sa však bude iba tých, ktorí by vzhľadom na svoju veľkosť či postavenie mohli negatívne ovplyvňovať trh. "Vznik tejto mimoriadnej daňovej povinnosti bude potrebné určiť viacstupňovým testom, čím sa sleduje dodržanie princípu proporcionality," zdôraznili predkladatelia.

"Vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a enormné zadlženie Slovenska je navrhovaný zákon súčasťou súboru konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu, čo prispeje k stabilizácii verejných financií a k eliminácii negatívnych vplyvov na vývoj hospodárenia Slovenskej republiky," zdôraznil rezort financií. V pôvodnom návrhu zákona odhadol, že v roku 2025 by mala nová daň priniesť do rozpočtu viac ako 79 miliónov eur, následne 108 miliónov eur v roku 2026 a 110 miliónov eur v roku 2027. Zákon bude účinný od 1. januára 2025.

Zdanenie elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok

Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa bude od budúceho roka vzťahovať aj na náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Zároveň sa bude táto daň v ďalších rokoch postupne zvyšovať. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini.

Cieľom právnej úpravy je aj zavedenie označovania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami kontrolnou známkou a stanovenie lehoty na dopredaj týchto výrobkov neoznačených kontrolnou známkou, sprehľadnenie a kontrola pohybu výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami a bezdymovými tabakovými výrobkami, či rozšírenie definície bezdymového tabakového výrobku o žuvací tabak a šnupavý tabak.

(Zdroj: Getty Images)

"Vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a zadlženie Slovenska je návrh zákona súčasťou konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu, čo prispeje k stabilizácii verejných financií a k eliminácii negatívnych vplyvov na vývoj hospodárenia Slovenskej republiky," zdôraznilo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe. Zmeny majú podľa MF priniesť do rozpočtu 15 miliónov eur v budúcom roku, 126 miliónov eur v roku 2026 a 180 miliónov eur v roku 2027.

Rezort financií upozornil, že spotreba nových, inovatívnych tabakových výrobkov na Slovensku každý rok rastie, a to v čoraz mladších vekových skupinách. Stávajú sa tak náhradami klasických tabakových výrobkov. "Z dôvodu ich zatiaľ krátkej existencie na trhu nie je možné v súčasnosti na základe dostupných dôkazov tvrdiť, že ide o výrobky, ktoré sú menej škodlivé, a to najmä pri nízkych vekových kategóriách, pri potenciálnom riziku budúcich verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť spojenú s užívaním týchto produktov. Naopak, ich užívanie nie je často spojené s vedomím potenciálne existujúcich zdravotných rizík v širokej verejnosti," upozornilo ministerstvo. Jednotlivé ustanovenia novely nadobudnú účinnosť postupne v tomto aj ďalších rokoch.

Príspevky pre policajtov

Príslušníci bezpečnostných zložiek budú môcť za stanovených podmienok dostať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Zavedú sa aj vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá mení aj zákon o finančnej správe. Materiál v piatok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Príspevky majú prispieť k zvráteniu nepriaznivej personálnej situácie v týchto zložkách. Novela má priniesť zlepšenie podmienok odmeňovania, ako aj udržateľnosť príslušníkov. Príspevky sa zavedú aj pre ozbrojených príslušníkov finančnej správy, preto sa novelizoval aj zákon o finančnej správe. ednorazový dočasný stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur bude môcť dostať policajt, ktorého služobný pomer vrátane služobného pomeru príslušníka v Ozbrojených silách SR, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe alebo služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy bude trvať do 30. júna 2025 aspoň 20 rokov. Policajt bude následne povinný tri roky zotrvať v služobnom pomere.

Náborový príspevok

Dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur bude môcť získať policajt a ozbrojený príslušník finančnej správy v príprave, ktorého prvýkrát príjmu od 1. októbra 2024 do 31. decembra 2025. Policajt oň bude môcť požiadať až po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie a bude musieť zotrvať v služobnom pomere päť rokov. Ozbrojený príslušník finančnej správy bude môcť požiadať o príspevok až po získaní profesijného vzdelania. Na dočasný náborový príspevok bude mať nárok len príslušník, ktorý je v danom období prijatý do pomeru prvýkrát. Nárok naň nebude mať policajt, ktorý by bol od októbra do konca roka 2025 prijatý opätovne.

Možnosť priznania príspevku na bývanie vo vyššej sume má byť stabilizačným nástrojom, a to najmä v regiónoch s vysokými nákladmi na bývanie. Príspevok sa zvýši v priemere o 200 eur. Závisieť bude výlučne od miesta výkonu štátnej služby. U ozbrojených príslušníkov finančnej správy nárok na príspevok na bývanie doteraz absentoval. Dostanú príspevok do výšky 700 eur mesačne. Novela má byť účinná od 1. októbra 2024 okrem niektorých ustanovení, ktoré majú byť účinné až od 1. januára 2025.

Regulácia služieb spojených s kryptoaktívami

Trh a služby spojené s kryptoaktívami budú lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou v SR bude Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z nového zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorý podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

"Príslušným orgánom s potrebnými právomocami bude NBS, ktorá bude v súlade s nariadením MiCA oprávnená udeľovať povolenie verejne ponúkať tokeny naviazané na aktíva a žiadať o ich prijatie na obchodovanie, udeľovať povolenie poskytovateľom služieb kryptoaktív. NBS bude tiež oprávnená udeľovať sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia MiCA," priblížil rezort financií v dôvodovej správe.

(Zdroj: Getty Images)

Nový zákon o európskych príspevkoch pre rozvoj vidieka

"Návrh zákona sa predkladá v dôsledku začatia nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a potreby vytvoriť vnútroštátny právny základ nadväzujúci na nové nariadenia EÚ, ktoré upravujú novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, a to s ohľadom na projektové intervencie, v záujme rozvoja vidieka na roky 2023 až 2027," zdôvodnil agrorezort.

Základným cieľom právnej normy je podľa ministerstva úprava vzťahov pri poskytovaní príspevku na projektové intervencie z EPFRV či určenie postupov a podmienok poskytovania príspevku. Takisto úprava práv a povinností osôb a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní príspevku, ako aj zodpovednosti osôb za porušenie podmienok poskytnutia príspevku v programovom období 2023 až 2027. Predmetom zákona je aj úprava poskytovania technickej pomoci z EPFRV. Zákon bude účinný od 1. novembra tohto roka.

Novelu zákona o omamných látkach, do zoznamu pribudne HHC

Do zoznamu omamných a psychotropných látok pribudnú látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú v piatok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Automaty, ktoré sa stávajú čoraz nebezpečnejšími pre mladých ľudí, vrátane detí (Zdroj: Facebook/NÚDCH)

HHC sa na Slovensku podľa Ministerstva zdravotníctva SR predáva otvorene ako legálna náhrada za výrobky z konope s obsahom THC, hoci dostupné informácie naznačujú, že účinky HHC sú podobné ako u THC. Rezort zdôraznil, že informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú potenciál vytvárania návyku, ako aj psychickú a fyzickú závislosť charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami. Novela má byť účinná od začiatku novembra.