Hrôza na Orave! Úchylák nalákal dieťa do auta: Dievčatko za jazdy vyskočilo, po chvíli odpadlo

Obyvatelia obce Zázrivá, ktorá sa nachádza v okrese Dolný Kubín v Žilinskom samosprávnom kraji, zažívajú neopísateľný strach. Po obci sa mal pohybovať úchylák, ktorý deti lákal do auta. "V Zázrivej sa potuloval nejaký psychopat, ktorý láka deti do auta na malých psíkov. Dnes to skúšal aj na moju malú neter. Tá sa však do auta nalákať nedala," opísala okamihy hrôzy jedna z obyvateliek na sociálnej sieti.

Druhé dievčatko však mužovi uverilo a do auta si sadlo. "Druhé dievča sa nalákať dalo, ale keď prišla na to, že je zle, podarilo sa jej vyskočiť," dodala vystrašená žena. Podľa informácií Nového času dievčatko následne začalo utekať z posledných síl domov a od vyčerpania omdlela. Matka s ňou okamžite utekala do nemocnice. Obe boli žiačkami tretieho ročníka miestnej základnej školy.

Informácie o tom, čo sa v obci stalo, šokovala aj starostu Zázrivej Matúša Mnícha. „Keď som sa to dozvedel, bol som šokovaný, nemohol som uveriť, že sa niečo takéto môže u nás stať, všetci sa tu poznáme a pomáhame si. Je to nepochopiteľné,“ poznamenal pre portál starosta. K pokusu o únos došlo na frekventovanej ceste, ktorou deti denne kráčajú zo školy na autobusovú zastávku či do obchodu.

Muža sa vďaka bezpečnostným kamerám podarilo identifikovať a zadržať. "Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne prijali oznámenie o trestnom čine, kde bola poškodená maloletá osoba. Dôslednou operatívno - pátracou činnosťou bol páchateľ stotožnený a následne zadržaný. S páchateľom sa vykonávajú procesné úkony, pričom vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme poskytnúť bližšie informácie," poznamenala žilinská polícia na sociálnej sieti. Zároveň ľudí ubezpečujú, že žiadne nebezpečenstvo deťom v oravskom regióne nehrozí.