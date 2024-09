VIDEO Letecké zábery na Bratislavu týždeň po začiatku lejakov! Stále platí 3. stupeň, škody sú obrovské

Letecké zábery na Bratislavu týždeň po začiatku lejakov (Zdroj: Tip čitateľa)

BRATISLAVA - Už ubehlo týždeň, čo Slovensko zasiahli silné lejaky a Bratislavou sa prehnala 30-ročná povodeň. Hladina Dunaja už postupne v Bratislave klesá, pričom dosiahla už druhý povodňový stupeň. Napriek tomu platí stále 3. hydrologický stupeň výstrahy. V Devíne, kde bola situácia kritická, je hladina Dunaja už na prvom povodňovom stupni. Štát tento týždeň spustil humanitárnu pomoc obyvateľom zasiahnutým nepriaznivým počasím a pomoc prisľúbila aj EÚ. Poisťovne začínajú vyčíslovať škody, podľa ich výpočtov by mohli presiahnuť až 15 miliónov eur.

Letecké zábery na Bratislavu týždeň po začiatku lejakov (Zdroj: Tip čitateľa)

Dunaj v Bratislave i Devíne klesá

Hladina Dunaja v Bratislave klesá. Kým ešte v stredu dosahoval nové vrcholy, pričom najvyšší bol 985 cm, v piatok je situácia už lepšia a klesol na druhý povodňový stupeň. Prvý povodňový stupeň by mal dosiahnuť v noci.

V Devíne, kde bola stiuácia kritická a prakticky bola mestská časť odrezaná od sveta, hladina Dunaja klesla už na prvý povodňový stupeň.

Týždeň po tom, ako Slovensko zasiahli silné lejaky, aj na leteckých záberoch vidieť, že Dunaj v Bratislave postupne klesá. Deje sa to však pomalšie oproti tomu, ako rýchlo hladina stúpla.

3. hydrologický stupeň pred povodňami stále platí

Vo viacerých okresoch na západe Slovenska však naďalej platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Hydrologická výstraha naďalej platí pre okresy Senica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky - juh.

Medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou odstránili protipovodňové zábrany

Medzi bratislavskými mestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves odstránili protipovodňové zábrany. Obnovená tak môže byť kyvadlová mestská hromadná doprava (MHD), ktorá nahrádza provizórnu dopravu vozidlami s vysokou brodivosťou. Pre obyvateľov oboch mestských častí bude do konca týždňa bezplatná. Pre autá bol prejazd do Devína otvorený vo štvrtok večer, j však regulovaný políciou. Informuje o tom starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír i hlavné mesto na sociálnej sieti. "Prechod bude povolený iba obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Devínska Nová Ves a mestskej časti Devín a záchranným zložkám," zdôrazňuje Krajčír.

Zároveň v piatok obnovili linku MHD do Karlovej Vsi. "Dnes od 10.09 h začne do Devína premávať dočasná linka 2010, ktorá zabezpečí spojenie s Karlovou Vsou. Linka začína na zastávke Riviéra, kde je možné priamo prestúpiť zo spoja/na spoj 29. Linka 2010 bude končiť pri odbočke na Dolné koruny," priblížila radnica.

Po povodniach otvorili vo štvrtok hraničný priechod Brodské - Lanžhot

Hraničný priechod Brodské - Lanžhot otvárajú vo štvrtok na slovenskej aj českej strane. Informovala o tom Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja na sociálnej sieti. "Priechod Moravský svätý Ján - Hohenau je zatiaľ neprejazdný, na ceste je aj naďalej vysoká úroveň vody, približne dva metre. Priechod Medveďov bude do pondelka (23. 9.) uzavretý," zhrnula SÚC kraja.

Juh Slovenska to najhoršie ešte len čaká

Juh Slovenska si zatiaľ nemôže vydýchnúť. Ako informuje Nitriansky samosprávny kraj, tam musia bojovať so stúpajúcou hladinou Dunaja. "Prístupovú cestu do Obec Chľaba - Helemba Község zaliala rieka Dunaj, najväčšia hladina sa tam očakáva dnes popoludní," približuje

JUHOM PRETEKÁ VYSOKÝ DUNAJ ⚠️ Prístupovú cestu do Obec Chľaba - Helemba Község zaliala rieka Dunaj, najväčšia hladina... Posted by Nitriansky samosprávny kraj on Friday, September 20, 2024

Poisťovne majú hlásené škody za 8 miliónov eur, očakávajú dvojnásobok

Do stredy (18. 9.) bolo na Slovensku nahlásených takmer 4.400 poistných udalostí spôsobených aktuálnymi povodňami, s odhadovanou výškou škôd viac ako 8 miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) na základe údajov od jej členov.

Poisťovne však očakávajú, že celková výška škôd bude takmer dvojnásobná a presiahne 15 miliónov eur. "Aj toto číslo sa však môže zmeniť, najmä po ústupe vodných hladín a následnom zisťovaní škôd, a tiež kvôli pretrvávajúcemu riziku povodní na niektorých vodných tokoch, najmä na juhozápade Slovenska," upozornila SLASPO. Asociácia poukázala na to, že poisťovne v aktuálnej situácii posilnili svoje kapacity a sú pripravené vybavovať poistné udalosti v zrýchlenom režime, aby čo najviac vyšli v ústrety klientom, ktorí následkom povodní utrpeli škodu.

Desať miliárd eur z fondu EÚ pomôže pri náprave škôd po povodniach, informoval premiér

Desať miliárd eur z kohézneho fondu Európskej únie (EÚ) pre krajiny postihnuté záplavami považuje predseda vlády SR Robert Fico za "obrovskú pomoc". Výrazne to podľa neho prispeje k náprave škôd, ktoré vznikli v štátoch strednej Európy v posledných dňoch. Uviedol to po stretnutí šéfov vlád štyroch krajín s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v poľskom Vroclave. Podľa Fica Slovensko, Česko, Poľsko a Rakúsko ešte pred týmto návrhom von der Leyenovej požiadali eurokomisiu o väčšiu mieru flexibility pri využívaní fondov EÚ v súvislosti so záplavami.

"Nepamätám si, od momentu, keď som prvýkrát navštívil mítingy na úrovni EÚ, že by taká krátka schôdzka priniesla také dobré výsledky," skonštatoval slovenský premiér v súvislosti s rokovaním, ktoré hostil poľský premiér Donald Tusk a zúčastnili sa na ňom aj predseda českej vlády Petr Fiala a rakúsky kancelár Karl Nehammer.

Ministerstvo práce spustilo humanitárnu pomoc pre jednotlivcov aj obce po povodniach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo vo štvrtok humanitárnu pomoc po povodniach. Jednotlivci môžu získať dotáciu maximálne vo výške 1 500 eur a požiadať o ňu budú môcť aj opakovane. Rovnako o ňu môžu požiadať aj obce do výšky 15-tisíc eur. Šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Stupave uviedol, že s odstraňovaním škôd po povodniach budú domácnostiam a obciam pomáhať aj nezamestnaní ľudia.

"Ministerstvo práce spúšťa tú avizovanú humanitárnu pomoc pre občanov postihnutých záplavami. Naša humanitárna pomoc bude mať dve roviny. Tou prvou je finančná pomoc občanom, ale aj mestám a obciam, ktoré boli postihnuté týmto ničivým živlom," povedal Tomáš. Doplnil, že každá domácnosť postihnutá záplavami môže použiť financie na opravu alebo kúpu zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb, ako je napríklad kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, sporák, práčka, ale aj na obnovu bytového fondu, ak bol byt alebo rodinný dom poškodený živelnou udalosťou.

Rovnako môžu požiadať o dotáciu aj obce. Podmienkou je, aby peniaze použili na pomoc pre ľudí, ktorí boli postihnutí prírodným živlom, a to formou zabezpečenia potrebného materiálu pre nich a na opravu ich domov. Tomáš uviedol, že do oblastí postihnutých povodňami, ako sú mestá Stupava, Malacky a Čadca, vyslalo MPSVR zamestnancov úradov práce, aby ľuďom pomohli s vypĺňaním žiadostí. V druhej rovine humanitárnej pomoci chce šéf rezortu zapojiť nezamestnaných ľudí do projektu pri odstraňovaní škôd a následkov záplav v postihnutých oblastiach.

"Máme pripravených 450 nezamestnaných, ktorí v tých postihnutých regiónoch, či už ide o Kysuce, Myjavu a Záhorie, budú pomáhať a ministerstvo práce, respektíve ústredie práce poskytne takýmto ľuďom odmenu, teda mzdu vo výške životného minima, ktoré je v súčasnosti 274 eur. Zároveň poskytneme mestám a obciam na jedného takéhoto nezamestnaného, ktorý tu bude pracovať, mesačný príspevok 94 eur na nákup pracovného náradia alebo pracovného oblečenia," uzavrel Tomáš.

Dodal, že tento program spúšťa rezort práce na tri mesiace a v prípade potreby ho môže aj predĺžiť. Mestá a obce podľa neho už požiadali o pomoc takmer 300 nezamestnaných ľudí. MPSVR vyčlenilo na poskytnutie finančnej pomoci dva milióny eur a do projektu, ktorý má zapojiť nezamestnaných ľudí, pôjde 500-tisíc eur, pričom podľa Tomáša tento objem peňazí vie rezort práce navýšiť.