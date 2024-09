Európsky parlament budúci týždeň rozhodne o začiatku vypočúvania kandidátov na eurokomisárov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

Podľa prvého návrhu časového harmonogramu by sa vypočúvania mali uskutočniť od 14. do 18. októbra, aby mohli poslanci EP hlasovať o celom kolégiu komisárov na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu už 24. októbra. Ak by europoslanci navrhovanú Komisiu schválili, začať úradovať by mohla od 1. novembra. Takýto harmonogram presadzovala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, no podľa informácií portálu je málo pravdepodobná. V druhom návrhu, ktorý v piatok interne koloval v EP, sa odporúča uskutočniť vypočúvania od 4. do 12. novembra. Europoslanci by tak mohli hlasovať o novej EK v Štrasburgu v poslednom novembrovom týždni. V prípade schválenia by sa noví eurokomisári ujali funkcie 1. decembra. Konferencia predsedov výborov EP by mala o termínoch diskutovať v utorok a následne odporučiť jeden z nich Konferencii predsedov EP, ktorej predsedá šéfka europarlamentu Roberta Metsolová a lídri politických frakcií. Tí by mali definitívne rozhodnutie prijať v stredu.

Po každom vypočúvaní pripraví predseda a koordinátori výboru hodnotiaci list

Podľa šéfa Konferencie predsedov výborov EP Bernda Langeho je však prvý termín nereálny. Urýchlenie procesu by podľa neho neumožnilo europoslancom skutočne otestovať kvalifikáciu komisárov pre jednotlivé portfóliá. Preto odporúča začať až od 4. novembra. Každý kandidát na eurokomisára pôjde po určení termínu na grilovanie pred príslušný výbor. Ak do jeho navrhovaného portfólia spadá agenda viacerých výborov, do vypočúvania sa zapojí viac výborov. Vypočúvanie vo výbore môže byť po novom až štvorhodinové, o hodinu viac ako v minulosti. Má stanovenú štruktúru – otvorí ho predseda výboru krátkym vyhlásením, následne dostane kandidát na komisára priestor na 15-minútové úvodné vystúpenie, kde sa predstaví a uvedie svoje hlavné priority. Potom nasledujú otázky od členov výboru.

Po každom vypočúvaní pripraví predseda a koordinátori výboru odporúčanie, respektíve hodnotiaci list. Právne nemôžu odmietnuť jednotlivého kandidáta, výbor môže dať len nejakým spôsobom najavo, že ho daný kandidát nepresvedčil a v takomto zložení by EP nepodporil Komisiu ako celok. Tým sa môže vytvoriť tlak na predsedníčku EK, aby požiadala príslušný štát o navrhnutie nového kandidáta alebo prerozdelila portfólia inak. Keď vypočúvaniami prejdú všetci kandidáti na eurokomisárov, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP sa hlasuje o EK ako celku – nie o jednotlivých komisároch. Po náročnom procese výberu kandidátov je málo pravdepodobné, že by kolégium komisárov hlasovaním neprešlo. Ak by sa tak stalo, von der Leyenová by členské štáty opäť musela požiadať o nominácie, navrhnúť nový tím komisárov, nanovo rozdeliť portfólia a celý proces by sa zopakoval. Na schválenie EK je potrebná väčšina odovzdaných hlasov europoslancov. Ak dôjde k odobreniu Európskym parlamentom, eurokomisári nastúpia do úradu v mesiaci nasledujúcom po hlasovaní.