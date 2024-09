Čisla odhalili realitu: TENTO jeden ročník zarábal vlani najlepšie! Ukázala sa aj poriadna neférovosť voči ženám

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Ľudia narodení v roku 1979 zarábali vlani viac ako pracujúci z akéhokoľvek iného ročníka. Ukázala to analýza, ktorá zároveň odhalila, že príjem ľudí od 40 do 47 rokov je aj o viac ako 15 percent vyšší, ako príjem ľudí z iných vekových skupín. Žiaľ, ženy ťahajú od istého veku za kratší koniec.

Zaujímavé je, akým spôsobom sa vyvíja príjem žien a mužov. Do 29. roku života podľa analytikov príjem výrazne rastie u mužov aj žien, pričom vo veku 25 až 29 rokov zarábajú obe pohlavia približne rovnako. Potom však nastáva zlom. Kým u mužov od 30. do 34. roku života totiž príjem ďalej rastie, pri ženách rastie už len minimálne. Najväčší rozdiel v príjme medzi mužmi a ženami je následne v 35. až 43. roku života. Vyplýva to z dát Sociálnej poisťovne, ktoré spracoval Inštitút pre stratégie a analýzy.

Najviac zarábal ročník 1979

Analýza tiež ukázala, že príjem ľudí vo veku 40-47 rokov bol celkovo v roku 2023 v porovnaní s celou pracujúcou populáciou vyšší v priemere o 13,5 % až 15,4 %. „Ľudia narodení v roku 1979 zarábali vlani viac ako pracujúci z akéhokoľvek iného ročníka. Príjem pracujúcich na Slovensku tak bol najvyšší v 44. roku života. Ich priemerný mesačný príjem dosiahol v minulom roku 1 463 eur, čo je o 15,4 % viac ako priemerný príjem všetkých pracujúcich (1 268,50 eur),“ uviedli.

Podľa štatistík až 131-tisíc ľudí pracuje aj v dôchodkovom veku, teda vo veku 64 a viac rokov, čo je až 12,6 % všetkých obyvateľov v danej vekovej kategórii.

Najlepšie platy sú v IT sektore

Čo sa týka najvyššej priemerj mesačnej mzdy, tu jednoznačne vedie sektor informácií a komunikácie. V júni 2024 dosiahol priemerné plat 2 419 eur. S výrazným odstupom nasledovalo odvetvie Veľkoobchod, kde je to 1 656 eur mesačne. V oblasti IT je aj najväčší záujem o pracovníkov. V období od júna 2019 po jún 2024 vzrástla zamestnanosť v tomto odvetví o 19,8 %. Na druhej strane však bol za posledných päť rokov priemerný nominálny rast miezd najnižší práve v tomto sektore – iba 4,9 % ročne.

Naopak, najnižšie priemerné mzdy boli v odvetví reštaurácií a pohostinstiev (759 eur) a stavebníctve (1 064 eur). „V oboch sektoroch však podľa Slovak Business Agency často dochádza k neoficiálnym platbám, skutočné príjmy pracovníkov sú tam preto vyššie,“ upozorňujú analytici.