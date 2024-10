Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR odprezentoval odbornej obci zámer ako rozvíjať Národnú BIM stratégiu

Ilustračné foto (Zdroj: Úrad pre územné plánovanie)

Národná BIM stratégia je štandardom vo väčšine európskych krajín. Informačné modelovanie stavieb sa dokonca stáva súčasťou podmienok verejného obstarávania. Narastajúci trend aktívneho využívania BIM je citeľný aj v rámci slovenských reálií.

„Náš úrad má ambíciu zohrať úlohu kľúčového partnera a koordinátora v celospoločenskej diskusii na tému informačného modelovania stavieb. Do konca roka plánujeme predložiť vláde SR návrh uznesenia, ktorým budeme žiadať o mandát rozvíjať ideu Národnej BIM stratégie, v súlade s platnými legislatívnymi podmienkami,“ uviedol Milan Valašík, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zároveň dodal, že v prípade silného mandátu úrad plánuje spustiť koordinovanú spoluprácu na úrovni rezortov, stakeholderov a odbornej verejnosti.

Národná BIM konferencia. Záštitu prezval Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Milan Valašík predseda úradu (vľavo), Michal Pasiar prezident BIM asociácie Slovensko v strede a Roman Skorka, gen. riad. pre výstavbu a vyvlastňovanie úradu (vpravo) (Zdroj: Úrad pre územné plánovanie)

Cieľ Národnej BIM stratégie

V apríli tohto roka vstúpil do platnosti zákon o územnom plánovaní, ktorý vytvára právny rámec pre Informačný systém. Ten je aktuálne povinne používaným nástrojom pre územné plánovanie. V oblasti výstavby sa počíta s dobrovoľnosťou pri elektronických podaniach a pri používaní Informačného systému.

„Účelom národnej stratégie nie je úprava právnych predpisov alebo samotných administratívnych postupov v oblasti výstavby. Dokument si kladie za cieľ v rámci širokej odbornej diskusie pomenovať konkrétne nástroje, plánované aktivity a výstupy potrebné pre digitalizáciu tejto oblasti. Želaným stavom je postupné zavedenie procesov digitálneho modelovania krajiny, celkov a objektov v nej a práca so štruktúrovanými dátami, to všetko v spoločnom dátovom prostredí a jednotnom Informačnom systéme,“ vysvetlil Roman Skorka, generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Pozitívne dopady informačného modelovania stavieb

Širšie zavedenie informačného modelovania by so sebou mohlo priniesť viacero pozitívnych dopadov. Medzi hlavné patrí efektívnejšie vynakladanie verejných financií, a to nielen pri výstavbe, ale počas celého životného cyklu stavby. Zároveň funkčný Informačný systém a práca s dátami môžu vytvoriť predpoklad pre automatizáciu stavebného konania. To povedie k zásadnému skráteniu doby trvania stavebného konania ako aj k zjednodušeniu práce zodpovedným autoritám a orgánom verejnej správy.

Základné piliere Národnej BIM Stratégie:

- Vytvorenie štandardov - definovanie pravidiel pre názvoslovie, definovanie pravidiel pre klasifikáciu, definovanie obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie (modelovej časti);

- úprava niektorých technických noriem, ich prispôsobenie „digitálnej dobe“;

- definícia technických požiadaviek - určenie pravidiel pre spoločné dátové prostredie, určenie pravidiel pre súbory, identifikovanie a definovanie vhodných formátov;

- automatizácia kontroly projektu - vytvorenie pravidiel na základe vstupných požiadaviek digitálnych územných plánov, vytvorenie pravidiel na základe vstupných požiadaviek dotknutých orgánov verejnej správy, testovanie pravidiel špecifikácie doručenia informácií, úprava a zverejnenie pravidiel špecifikácie doručenia informácií;

- nastavenie pravidiel pre verejné obstarávanie (verejné zákazky od istej hodnoty);

- spustenie pilotných projektov;

- výskum a vývoj;

- podpora vzdelávania a školení.