Nevinná hra sa zmenila na boj o holý život! Chlapec kvôli futbalu ostal pripútaný k lôžku: Čo sa stalo?

BRATISLAVA - Rodina sa chystala odísť na dovolenku. Ešte pred tým sa však len 14-ročný Lukáš rozhodol, že si pôjde s kamarátom zahrať futbal. Ani vo sne by ho nenapadlo, že o pár minút bude bojovať o život.

Lukáš je vášnivým športovcom, ktorý si zahral rád nie len basketbal, ale aj futbal či si išiel zaplávať. V osudný deň v utorok 16. júla sa chlapec vybral so svojim kamarátom zahrať si futbal na miestny štadión. Rodina sa totiž chystala na dovolenku a tak si chcel spríjemniť posledný deň športom. To, čo sa však stalo, nikto nečakal.

Chlapci totiž prekopli loptu do potoka a tak sa Lukáš po ňu vybral. Potok bol však pod elektrickým prúdom, ktorý ho zasiahol a následne sa začal topiť. Jeho kamarát našťastie zachoval pokoj a okamžite privolal záchranárov, ktorí ho urgentne previezli do nemocnice. "Maloletého pacienta po úraze elektrickým prúdom a následnej úspešnej resuscitácii, transportoval záchranársky vrtuľník do Národného ústavu detských chorôb," informovala o tom v tom čase hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.

Podľa mamy chlapca mu práve rýchli prevoz zachránil život. Lukáš bol po prevoze do nemocnice až 8 minút bez známok života, čo je hranica smrti. Poznamenala pre portál donio.sk. Hoci sa mladému chlapcovi z najhoršieho podarilo vyviaznuť, stále má však toto nešťastie následky. Lukáš má totiž zasiahnutý mozog a prekonal neinfekčný zápal pľúc. Lekári mu stanovili diagnózu apalický syndróm čo je bdelá kóma.

Rodina potrebuje pomoc

Po viac ako mesiaci liečby sa darí Lukášovi robiť pokroky. Postupne dokázal zovrieť ruku, chytiť pohár, dávať najavo nespokojnosť, prehĺtať či dokonca aj povedať prvé slová. Aktuálne sa nachádza v Kováčovej, kde sa mu začínajú uvoľňovať spastické končatiny a začína sa viac orientovať okolo seba.

Lukášovi sa podľa mamy skutočne darí napredovať, avšak liečba je veľmi nákladná. Len základná zdravotná starostlivosť ich mesačne vyjde na 1 000 eur. Domov by však chcela zabezpečiť aj trojkolkový bicykel pre ležiaceho na posilovanie svalov. okrem toho je potrebná aj návšteva viacerých špičkových centier zameraných na neurológiu a rehabilitáciu. Mama Adriana sa okrem Lukáša stará o ďalších dvoch synov Matúša a Samuela Svetozára. V prípade, že chcete pomôcť môžete to urobiť na tomto odkaze.