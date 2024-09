Tragédia v Ludrovskej doline: Hasič prišiel o život pri boji s požiarom, k situácii sa vyjadril aj minister vnútra

Tragická udalosť v Ludrovskej doline (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Informáciu potvrdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podľa ktorého išlo o 44-ročného muža. "Táto tragická udalosť ma hlboko zasiahla o to viac, že som v nedeľu (8. 9.) osobne navštívil Ludrovskú dolinu, aby som všetkým hasičom vyjadril podporu a poďakoval sa im za ich obetavú prácu v náročných podmienkach," uviedol minister.

HRDINA OBETOVAL SVOJ ŽIVOT PRI ZÁCHRANE DRUHÝCH S hlbokým zármutkom som prijal správu, že nás dnes opustil 44-ročný... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Tuesday, September 10, 2024

Tragická udalosť v Ludrovskej doline

Záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice prijal dnes krátko popoludní požiadavku o urgentný let do oblasti Ludrovskej... Posted by Air - Transport Europe, letecká záchranná služba on Tuesday, September 10, 2024

Požiar v Národnej prírodnej rezervácii Salatín zaznamenali v piatok (6. 9.) v poobedných hodinách. Počas víkendu sa na jeho likvidácii podieľali desiatky hasičov, zapojili sa aj vrtuľníky. V utorok mali hasiace práce pokračovať jednoduchými hasiacimi prostriedkami.

Dnes pri hasebných prácach v Ludrovskej doline došlo k tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život jeden z členov DHZO. Všetkým jeho blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke 🕯️ Posted by Hasičský a záchranný zbor on Tuesday, September 10, 2024

Správa Národného parku Nízke Tatry v pondelok (9. 9.) oznámila, že v súvislosti s požiarom podáva podnet na enviropolíciu. V lokalite našli aktívne ohnisko s obhoreným drevom. Škodu na biotopoch vyčíslili na 800.000 eur. Horeli štyri hektáre pôdneho krytu. Správa národného parku požiadala verejnosť, aby dodržiavala návštevný poriadok národného parku.

Dobrovoľný hasič zahynul v Ludrovskej doline po páde z výšky, informuje Mifkovič

Dobrovoľný hasič zahynul v utorok po páde z výšky v Ludrovskej doline v Nízkych Tatrách. Udalosť sa stala počas presunu na miesto požiaroviska. Uviedol to prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič počas utorňajšieho brífingu v Ružomberku.

TRAGICKÁ UDALOSŤ V LUDROVSKEJ DOLINE ➡️Dnes v poobedných hodinách došlo v Ludrovskej doline k tragickej udalosti. Počas... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Tuesday, September 10, 2024

Mifkovič zároveň potvrdil, že išlo o veliteľa dobrovoľných hasičov z Ludrovej. "Je to obrovská tragédia, zasiahlo to celú hasičskú obec. Práca dobrovoľníkov aj profesionálnych hasičov je veľmi nebezpečná a apelujeme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a zdravý úsudok. Čo presne sa stalo, momentálne nevieme povedať, vyšetruje to polícia," uviedol prezident HaZZ.Polícia už medzi časom informovala, že je na mieste udalosti, kde vykonáva prvotné procesné úkony. Presné okolnosti, za ktorých došlo k tragickej udalosti, sú tak predmetom vyšetrovania. "Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí," dodali žilinskí krajskí policajti na sociálnej sieti.

Na mieste tragédie zasahovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport Europe. Záchranári konkretizovali, že muž následkom pádu utrpel závažné poranenie hlavy a dolnej končatiny. Po ich prílete na miesto sa nachádzal v starostlivosti svedkov, ktorí ho začali okamžite oživovať. Lekár následne pokračoval v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. "Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu sa pacientovi nepodarilo obnoviť základné životné funkcie a svojim rozsiahlym zraneniam napokon podľahol," ozrejmili.