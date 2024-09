Mrazivé slová hasiča a otca dvoch detí Jaroslava pred smrťou! Ostatných varoval, sám sa zachrániť nedokázal

(Zdroj: FB/ Polícia SR - Žilinský kraj, )

Už niekoľko dní hasiči bojujú s rozsiahlym požiarom, ktorý zachvátil Ludrovsku dolinu v Nízkych Tatrách. Pred masívnym požiarom len pár dní pred svojou smrťou varoval aj veliteľ dobrovoľných hasičov Jaroslav, ktorý prosil turistov, aby sa danému úseku vyhýbali. "Upozorňujeme turistov, ktorí sa nachádzajú alebo majú v pláne vyraziť do Ludrovskej doliny, že v tejto lokalite vypukol požiar. Lesný požiar predstavuje pre turistov a návštevníkov hôr veľké riziko ohrozenia života a zdravia osôb, zvierat a škôd na majetku. Zároveň môžu návštevníci a turisti vytvárať prekážku pri likvidácií požiaru. Hasiči, preto dôrazne neodporúčajú pohyb v tejto lokalite," poznamenal na sociálnej sieti.

(Zdroj: Hasičský a záchranný zbor)

On sám pritom s rozsiahlym požiarom bojoval, čo sa mu napokon stalo osudným. Otec dvoch malých detí sa totiž na miesto vybral aj včera. Počas zásahu sa snažil presunúť na miesto požiariska, kam sa už nedostavil. Jaroslav, žiaľ, spadol z výšky a zahynul. K obrovskému nešťastiu sa vyjadril prezident Hasičského záchranného zboru, ktorý potvrdil, že išlo o veliteľa dobrovoľných hasičov z Ludrovskej. "Je to obrovská tragédia, zasiahlo to celú hasičskú obec. Práca dobrovoľníkov aj profesionálnych hasičov je veľmi nebezpečná a apelujeme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a zdravý úsudok. Čo presne sa stalo, momentálne nevieme povedať, vyšetruje to polícia," uviedol prezident hasičov.

(Zdroj: Hasičský a záchranný zbor)

Letecká záchranná zdravotná služba priblížila, že Jaroslav spadol pri lokalizácii požiariska, následkom čoho utrpel závažné poranenie hlavy a dolnej končatiny. "Muž sa nachádzal v starostlivosti svedkov, ktorí ho vzhľadom na zastavenie obehu začali okamžite oživovať. Lekár následne pokračoval v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu sa pacientovi nepodarilo obnoviť základné životné funkcie a svojim rozsiahlym zraneniam napokon podľahol," ozrejmili leteckí záchranári.

Blízki sú zdrvení

Obrovská tragédia, pri ktorej zahynul dobrovoľný hasič, zasiahla najmä jeho blízkych."Jaroslav, nechcem tomu veriť kamarát. Ešte pred nedávnom sme spolu na základnom kurze v Ružomberku makali a dnes ? Dávaj na nás z výšin pozor. Raz sa isto zídeme," poznamenal jeho kamarát Marek. Smrť Jaroslava zasiahla aj Stanislava. "Dávaj tam z hora na nás pozor, tak ako si dával aj tu dole. Nebo má o jedného anjela viac, no tu nám chýbaš, kamarát," napísal na sociálnej sieti s obrovským žiaľom.

Tragická udalosť v Ludrovskej doline (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Správa Národného parku Nízke Tatry ešte v pondelok oznámila, že v súvislosti s požiarom podáva podnet na enviropolíciu. V lokalite totiž našli aktívne ohnisko s obhoreným drevom. Škodu na biotopoch vyčíslili na 800.000 eur. Horeli štyri hektáre pôdneho krytu. Správa národného parku požiadala verejnosť, aby dodržiavala návštevný poriadok národného parku.