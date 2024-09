Slováci si budú musieť utiahnuť opasky: Vláda chce ušetriť 1,5 miliardy! Koho sa dotkne veľké šetrenie?

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister financií Ladislav Kamenický označil situáciu týkajúcu sa verejných financií za vážnu. On sám ma jasnú predstavu o tom, ako by konsolidácia mala vyzerať a hovorí o veľkom balíku. Dôležitá je však finálna dohoda koalície. Koaličným partnerom predstavil financmajster konsolidačný balíček na koaličnej rade koncom augusta. "Dali sme si nejaký čas, týždeň až dva, aby sme si jednotlivé strany prešli tie opatrenia a následne na ďalšej koaličnej rade si povedali, ktoré z tých krokov a bodov sú pre jednotlivé strany prijateľné," povedal vtedy predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Minister financií Ladislav Kamenický z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)



Ekonóm varuje, že konsolidácia sa dotkne takmer každého

Podľa ekonóma z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustera sú verejné financie v takom zlom stave, že šetrenie bude potrebné na všetkých frontoch a to na strane príjmov aj výdavkov. Ak by sme zohľadnili domáce pravidlá aj pravidlá EÚ, musíme podľa neho ušetriť okolo 8 miliárd eur v nasledujúcich 7 rokoch.

„To je obrovské číslo, ktoré sa nedá riešiť pri malej skupine, ako sú firmy, banky alebo živnostníci. Možno sa podarí ochrániť najchudobnejších a ľudí v hmotnej núdzi, ale väčšina občanov to pocíti,“ povedal pre Nový čas s tým, že konsolidácia sa nemôže odkladať. „Teraz máme relatívne dobré podmienky (nízka nezamestnanosť, ekonomika rastie, inflácia sa znížila), tak­že je ideálny čas začať šetriť,“ dodal.

Daň z finančných transakcií?

Zdrojom pri konsolidácii verejných financií môže byť podľa premiéra Roberta Fica napríklad daň z finančných transakcií. "Uvažujeme o dani z finančných transakcií, ktorá vyvolala toľko vzruchu. Opozícia si vymyslela, že sa táto daň má dotýkať aj ľudí, čo nie je pravda. To je napríklad jeden zo zdrojov, daň z finančných transakcií, ktorú by platili právnické osoby, finančné inštitúcie, kde vieme získať veľký objem peňazí. A potom sú to ďalšie, aj malé opatrenia, ktoré navrhuje ministerstvo financií," priblížil možné zdroje konsolidácie premiér.

Predseda vlády SR Robert Fico na návšteve v Handlovej (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

"Kým však nie je dohodnutý konsolidačný balík 1,5 miliardy eur, tak nemôžeme predstaviť nič. Každá (z koaličných strán) má totiž nejakú predstavu, má právo prinášať do konsolidácie svoje postoje a svoje priority," doplnil premiér. V konsolidačnom balíku podľa jeho slov "určite bude niečo, čo budú ľudia kritizovať".

Vláda pri konsolidácii musí podľa premiérových slov však citlivo rozmýšľať tak, aby sa nezasiahlo do sociálneho štandardu ľudí. Zrušenie 13. dôchodkov však odmietol. "Ako by to vyzeralo, tak my ich zavedieme a potom ich zrušíme?," dodal predseda vlády.

SNS chce zdaniť banky

Jednou z hlavných tém na rokovaní koaličnej rady bolo zdanenie bánk, ktoré presadzuje SNS. V relácii O 5 minút 12 televízie STVR o tom informoval Andrej Danko. "Hovorím, že si tu banky robia, čo chcú, a je najvyšší čas, aby Ladislav Kamenický (Smer-SD) prišiel s tvrdým opatrením na banky. A práve aj toto bola tvrdá téma na koaličke," povedal Danko. Podotkol, že štyri až päť najväčších slovenských bánk dosahuje zisky 300 - 500 miliónov eur, no napriek týmto ziskom zvyšujú úroky na úveroch. Predseda SNS zároveň potvrdil, že ak bude prijatá daň z bankových transakcií, nemala by sa týkať bežných ľudí.

Danko zároveň uviedol, že sa odmieta pozerať na deficit verejných financií, pokiaľ ľudia nedostanú peniaze aspoň na prežitie. "Keby som bol premiérom, presadím, aby sme si požičali oveľa viac peňazí, kašlem na nejaké dlhy, pretože tie dlhy majú všetci na západe, ale majú nemocnice, diaľnice, starajú sa o prisťahovalcov," dodal Danko.

Podľa prezidenta by konsolidácia nemala siahnuť na životnú úroveň

Konsolidácia bude musieť byť rázna, no nemala by siahnuť na životnú úroveň a štandard obyvateľov. V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 televízie STVR to povedal prezident SR Peter Pellegrini s tým, že vláda by mala hľadať skôr dlhodobejšie riešenia.

"Očakávam, že konsolidácia bude robená tak, aby sa zdroje hľadali tam, kde reálne sú a aby sme nepostihli bežného človeka, ktorý má nejaký hendikep alebo je samoživiteľ, rodiny s jedným rodičom alebo seniorov, ktorí sú pod pásmom chudoby. Dúfam, že vláde sa podarí nájsť mix opatrení, ktoré výrazne nezasiahnu životnú úroveň občanov," uviedol Pellegrini.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dodal, že je možné nájsť spôsob, ktorý by zabezpečil čo najmenší vplyv na sociálny status občanov. Pokiaľ vláda siahne na kvalitu životnej úrovne, mala by podľa neho nájsť kompenzačné opatrenia pre tých, u ktorých môže byť zásah najvýraznejší.