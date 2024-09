Ďalšie napätie medzi SNS a Hlasom: Danko tlačí sa koaličného partnera! Kopol si do Druckera aj Migaľa

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Smer a SNS by návrh na odvolanie Michala Šimečku mali podať vo štvrtok prostredníctvom podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara a Rudolfa Huliaka z SNS. Premiér Robert Fico snahu odvolať Šimečku vysvetľoval prepojením nadácií, ktoré získali peniaze od štátu, na jeho rodinných príslušníkov, ako sú strýko, mama či partnerka. V tejto súvislosti spomenul aj vyjadrenie rezortu spravodlivosti, že audit potvrdil manipulácie a porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv. Šéfa progresívcov tiež kritizoval za organizovanie protestov, ktoré podľa neho slúžia na "huckanie verejnosti."

Zatiaľ, čo SNS od začiatku odvolanie Šimečku podporuje, Hlas-SD sa zatiaľ takto jednoznačne nevyjadril. Predseda strany Matúš Šutaj Eštok v utorok popoludní uviedol, že schôdza k odvolávaniu Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu sa neuskutoční. Verí totiž, že Šimečka z postu odstúpi sám. Dodal tiež, že je nezlučiteľné, aby Šimečka naďalej ostával na pozícii podpredsedu parlamentu.

Národniari však chcú od Hlasu jednoznačnejší postoj. Predseda strany SNS Andrej Danko v stredu popoludní zverejnil video, v ktorom tlačí na to, aby Hlas podporil odvolanie Šimečku. „Ja verím, že Hlas bude jednotný a podporí Smer a SNS,“ povedal Danko, ktorý si kopol aj do poslanca Hlasu Samuela Migaľa. „Pozerám veľakrát na vyhlásenie pána Migaľa, ktorý takisto v minulosti poberal dotácie a pravdepodobne má s tým problém, ak takéto javy chce naša koalícia odstaviť,“ uviedol.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zároveň uviedol, že si nevie predstaviť, že by Hlas odvolanie Šimečku nepodporil. "Ak by nie, potom by sa súvislosti, ktoré vidíme, najmä na ministerstve školstva, potvrdili. Pretože jeden z hlavných poradcov pána Druckera je pán Bútora, bývalý minister školstva za Progresívne Slovensko, syn otca, ktorý je v správnej rade nadácie pána Šimečku, človek, ktorý začal reformu na školstve, s ktorou my nesúhlasíme. Bolo by to potvrdením toho, čo si vrabce čvirikajú, že na ministerstve školstva ďalej milujú slniečkarov,“ povedal vo videu Danko .

Robert Fico už v utorok hovoril o tom, že chce, aby prípadné hlasovanie bolo tajné. V prípade, ak Smer a SNS podajú návrh na odvolanie Šimečku, schôdza sa musí podľa zákona konať do siedmich dní.

Šimečka hovorí o odvádzaní pozornosti

Šimečka tvrdí, že Fico odvádza pozornosť od skutočných problémov Slovenska. Všetky nadácie a občianske združenia, ktoré Fico spomína, čerpali dotácie dávno predtým, ako vstúpil Šimečka do politiky. "Naša krajina čelí obrovským problémom, a on sa namiesto toho na niekoľkej tlačovej konferencii venuje dotáciám, tanečným súborom, to je šialené," povedal predseda PS na tlačovej konferencii. Fico podľa neho namiesto toho, aby riešil bezpečnosť detí či protesty policajtov, zvoláva tlačové konferencie, kde útočí na jeho rodinu a venuje sa mimovládnym organizáciám. Označil to za zúfalé predstavenie zatrpknutého človeka.

Šimečka doplnil, že PS nikdy nevládlo, a teda nikdy nemalo dosah na prerozdeľovanie dotácií. "Všetky občianske združenia, nadácie, na ktoré teraz Robert Fico útočí, dostávajú podporu, granty nielen zo Slovenska, ale aj od EÚ alebo od súkromných zdrojov," povedal s tým, že podporu organizácie dostávajú dlhodobo, dávno predtým, než bol v politike. Dodal, že dotácie dostávali aj počas vlád Smeru-SD, pretože ide o úspešné projekty.