Trpký osud policajta Jána! Manželka bojuje o život, nemá peniaze na liečbu: Kolegovia prosia o pomoc

(Zdroj: FB/Polícia SR,FB/HAKA)

Trpký osud zasiahol policajta Jána z Národnej centrály osobitných druhov kriminality Policajného zboru v Košiciach. Jeho manželka Adelka, s ktorou má tri krásne deti, totiž náhle vážne ochorela. "Manželka aktívneho policajta dostala rakovinu a potrebujú financie na liečbu, pretože poisťovňa zatiaľ nepomáha tak, ako by mala. Spoločne vychovávajú spolu 3 malé deti," poznamenal administrátor skupiny HAKA Štefan Farkaš.

Pokiaľ sa im nepodarí vyzbierať dostatok peňazí hrozí, žeby mohla zomrieť. "Keby liečbu nezvládla, respektíve kvôli chýbajúcim financiám neabsolvovala, následky by boli katastrofálne. Touto cestou by som chcel poprosiť, pokiaľ niekto má možnosť pomôcť, nech sa do zbierky pripojí. Veľmi pekne ďakujeme za vašu prípadnú pomoc," dodal Farkaš.

O pomoc žiadajú aj jeho kolegovia. "Už mnohokrát sme sa vedeli spoločne spojiť pre dobrú vec a pomôcť tým z nás, ktorí to v živote najviac potrebovali. Preto vás všetkých prosíme o podporu vo forme finančnej pomoci," poznamenali jeho kolegovia a zároveň pridali fotografiu s číslom účtu, kde môžete pomôcť.