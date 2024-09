Malé obce získajú šancu na nové športoviská: Fond na podporu športu rozdelí 5 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na podporu budovania športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov by malo ísť v najbližšom období päť miliónov eur. Rozdelia sa prostredníctvom novej výzvy, ktorú čoskoro otvorí Fond na podporu športu (FPŠ). Výzva ešte musí byť definitívne schválená správnou radou fondu, na jej nastavení a podmienkach čerpania je však už zhoda. Informovali o tom v stredu na tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Ján Krišanda a predseda správnej rady FPŠ Lukáš Pitek.

Maximálny príspevok na jeden projekt bude 150.000 eur, minimálna výška oprávnených výdavkov projektu 40.000 eur a minimálna úroveň spolufinancovania 10 %. Zvýhodnení budú žiadatelia s vyššou mierou spoluúčasti. "Pri diskusiách aj so samosprávami sme identifikovali, že by bolo vhodné zabezpečiť vonkajšie športoviská, najmä v podobe multifunkčných ihrísk, aby sa v obciach vedelo zabezpečiť aj športovanie mládeže. Z toho dôvodu sú teda preferencie skôr na multifunkčné ihriská," priblížil Pitek.

Fond nikdy nevypísal v rámci športovej infraštruktúry tematické výzvy

Ak schvaľovanie výzvy pôjde podľa plánu, termín na podávanie žiadostí je naplánovaný od 10. do 31. októbra tohto roka. Podporené projekty už musia byť reálne pripravené, s právoplatným stavebným povolením alebo ohláškou stavby a so spusteným verejným obstarávaním. "Vítame rozhodnutie správnej rady FPŠ pristúpiť v tejto výzve k regionálnemu princípu, to znamená proporčne rozložiť peniaze rovnako do všetkých krajov. Keďže obce mali veľmi sťažené podmienky pri uchádzaní o financie v porovnaní s krajskými a okresnými mestami, som veľmi rád, že správna rada vyhovela v požiadavkách týmto malým obciam a vypísala pre ne špeciálnu výzvu, v ktorej sa budú môcť uchádzať o granty," zhodnotil Krišanda.

Fond nikdy doteraz podľa Piteka nevypísal v rámci športovej infraštruktúry tematické výzvy a pristupuje k tomu prvýkrát v histórii. "Zhodli sme sa na tom, že adresnosť pre obce do 3000 obyvateľov bude vhodná. Máme aj čerstvú podporu z prostredia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)," zdôraznil predseda správnej rady fondu. Regionálny charakter je podľa neho v tejto chvíli kľúčový, aby bola podpora rozdelená rovnomernejšie ako doteraz. Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje finančné prostriedky formou príspevkov na projekty podpory športu, monitoruje podporné projekty, podieľa sa na propagácii športu v SR, uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu. Spolupracuje tiež s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti športu.