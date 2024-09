Kolízia motorky s nákladným autom: 33-ročný motocyklista skončil v nemocnici

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Motocyklista smerujúci z Vrútok pred križovatkou so Záturčianskou ulicou z doposiaľ presne nezistených príčin zachytil ľavú zadnú časť návesu nákladného vozidla. "Následkom toho došlo k jeho pádu a následnému nárazu do osobného motorového vozidla. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice, kde bude vykonaný odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholických nápojov alebo iných návykových látok," uviedla Šefčíková.

archívne video

Nehoda na priechode pre chodcov: Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy (Zdroj: Tip čitateľa)

Vodiči motorových vozidiel sa na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "Bližšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)