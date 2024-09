Dôchodok Slovákov je v ohrození: Zarobiť musia minimálne túto sumu, inak im hrozí nižšia penzia!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Pri výpočte nároku na minimálny dôchodok je kľúčové takzvané kvalifikované obdobie. Ide o počet rokov, počas ktorých si človek platí dôchodkové poistenie a zároveň jeho príjem je dostatočne vysoký na to, aby dosiahol minimálnu hranicu stanovenú štátom. Ak však váš príjem v roku 2025 nedosiahne túto hranicu, tento rok sa nemusí do kvalifikovaného obdobia započítať.

Aby sa rok 2025 započítal do nároku na minimálny dôchodok, musí byť váš príjem 4963 eur alebo vyšší. Mesačne tak ide o sumu približne 414 eur, informuje denník Pravda. Percentuálne ide tak o príjem, ktorý dosiahne aspoň 24,1% z priemernej ročnej mzdy na Slovensku v roku 2025. Ak ale poistenec v tomto období nedosiahne požadovaný príjem, do kvalifikovaného obdobia sa mu rok 2025 nezapočíta.

Podľa predpokladov by priemerná mesačná mzda v roku 2025 mala byť približne 1716 eur. Práve z tejto sumy vychádza výpočet, ktorý ovplyvní zápočet roku 2025 do kvalifikovaného obdobia. Zatiaľ čo v roku 2022 priemerná mesačná mzda bola na úrovni 1304 eur a v roku 2023 stúpla na 1430 eur a na výpočet minimálneho dôchodku stačil príjem 314 resp. 345 eur, v roku 2025 to už bude 414 eur.

Problém môže nastať pri práci na čiastočný úväzok ak váš mesačný príjem je napríklad iba 400 eur a ročne tak príjem bude predstavovať 4800 eur. Minimálnu sumu 4963 eur nedosiahnete a podmienku pre započítanie do kvalifikovaného obdobia nesplníte. V tomto prípade sa odporúča zvýšiť úväzok prípadne nájsť si príležitostnú prácu, ktorá by ročný príjem o pár eur zvýšila. V budúcnosti tak z tohto kroku môžete profitovať a celý rok 2025 sa vám do výpočtu dôchodku započíta.