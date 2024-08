Vláda schválila viacero návrhov: Aké zmeny môžeme očakávať? Nevyhneme sa ani cestným kamerám

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Príslušníci bezpečnostných zložiek by mohli dostávať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Zaviesť by sa mohli vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá mení aj zákon o finančnej správe. Materiál schválila v stredu vláda. Kabinet zároveň navrhol prijať novelu v skrátenom legislatívnom konaní.

Stabilizačné a motivačné nástroje majú prispieť k zvráteniu nepriaznivej personálnej situácie v týchto zložkách. Návrh má priniesť zlepšenie podmienok odmeňovania, ako aj udržateľnosť príslušníkov. Príspevky by sa mohli zaviesť aj pre ozbrojených príslušníkov finančnej správy, návrh preto ráta aj s novelizáciou zákona o finančnej správe. Jednorazový dočasný stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur by mohol dostávať policajt, ktorého služobný pomer vrátane služobného pomeru príslušníka v OS, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe alebo služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy by trval do 30. júna 2025 aspoň 20 rokov.

Tlačová konferencia ministra Matúša Šutaja Eštoka z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Policajt by bol následne povinný tri roky zotrvať v služobnom pomere. Dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur by mohol dostať policajt a ozbrojený príslušník finančnej správy v príprave, ktorého by prijali od 1. októbra 2024 do 31. decembra 2025. Policajt by oň mohol požiadať až po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie a bol by povinný zotrvať v služobnom pomere päť rokov. Ozbrojený príslušník finančnej správy by oň mohol požiadať až po získaní profesijného vzdelania. Možnosť priznania príspevku na bývanie vo vyššej sume má byť stabilizačným nástrojom, a to najmä v regiónoch s vysokými nákladmi na bývanie. Príspevok by sa mohol zvýšiť v priemere o 200 eur.

Tento príspevok by mal závisieť výlučne od miesta výkonu štátnej služby. U ozbrojených príslušníkov finančnej správy nárok na príspevok na bývanie doteraz absentoval. Dostať by mohli príspevok do výšky 700 eur mesačne. "Ďalším motivačným a stabilizačným prvkom má byť aj možnosť priznania osobného príplatku príslušníkovi v prípravnej štátnej službe a dočasnej štátnej službe bezprostredne po prijatí," píše sa v materiáli. Novela by mohla byť účinná od 1. októbra 2024 okrem niektorých ustanovení, ktoré by mohli byť účinné až od 1. januára 2025.

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Slovensko nakúpi od Izraela systémy PVO za vyše 554 miliónov eur

Slovensko nakúpi od Izraela šesť mobilných systémov protivzdušnej obrany (PVO). Predpokladaná cena je vyše 554 miliónov eur. Medzivládnu dohodu s izraelskou stranou by malo Ministerstvo obrany (MO) SR podpísať do konca októbra. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. "MO SR v rokoch 2023 - 2024 intenzívne rokovalo so zástupcami Ministerstva obrany štátu Izrael o obstaraní mobilných systémov protivzdušnej obrany (SAM-M). Výsledkom týchto rokovaní bola skutočnosť, že ponuky na systémy SAM-M od štátu Izrael sú z ekonomického, technického aj časového hľadiska najvýhodnejšie," napísal rezort obrany v materiáli. Ministerstvo tvrdí, že ak by sa situácia s ochranou slovenského vzdušného priestoru neriešila, do roku 2027 by krajina stratila aj zostávajúce schopnosti ho chrániť.

Tlačová konferencia ministra Kaliňáka z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prvý zo systémov protivzdušnej obrany (PVO), ktoré Slovensko nakúpi od Izraela, by mal prísť na Slovensko koncom roka 2025. V prevádzke by mohol byť už začiatkom roka 2026. Ide o systémy Barack. Podľa predbežných dohôd by sa na Slovensku mohla vyrábať munícia. Po rokovaní vlády o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Do obchodu bude podľa ministra zapojený slovenský priemysel. "Zatiaľ, čo ja viem, tak sú oslovené dve spoločnosti, jedna štátna a jedna súkromná. V oblasti radarovej časti a oblasti výroby rakiet," vyhlásil s tým, že ich pravdepodobne bude viac. Minister obrany tvrdí, že cenu systému sa rokovaniami podarilo znížiť zo 128 miliónov za kus na vyše 92 miliónov eur. Súčasťou objednávky sú podľa Kaliňáka aj rakety s predĺženým doletom či radary s dvojnásobným dosahom. Slovensko nakúpi od Izraela šesť mobilných systémov protivzdušnej obrany. Predpokladaná cena je vyše 554 miliónov eur. Medzivládnu dohodu s izraelskou stranou by malo Ministerstvo obrany SR podpísať do konca októbra. Nákup v stredu schválila vláda.

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rezort financií neuvoľní dotáciu na pohotovostnú službu v Námestove

Ministerstvo financií (MF) SR neuvoľní 200.000 eur pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou (HNsP) Trstená. Financie mali pokryť osobné výdavky pre zdravotnú sestru, odmeny pre vykonávateľa ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a rozšírenie povolenia na výkon APS pre deti a dorast o doplnkový bod v Námestove. Vláda o tom rozhodla na stredajšom rokovaní. "Vzhľadom na skutočnosť, že vo veci zabezpečenia prevádzky predmetného doplnkového bodu APS pre deti a dorast nedošlo ku vzájomnej dohode medzi HNsP Trstená a lekármi - pediatrami, nie je možné zo strany HNsP Trstená zabezpečiť prevádzku APS pre deti a dorast v Námestove, a teda použiť dotáciu na účel schválený vládou SR," vysvetlilo MF.

Vláda na júlovom výjazdovom rokovaní na Orave vyčlenila 200.000 eur na zachovanie detskej pohotovosti v Námestove. Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) vysvetlil, že takáto pomoc od vlády je síce nesystémová, no majú záujem na tom, aby aj deti v Námestove mali dostatočnú zdravotnú starostlivosť. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) poukázal na to, že dotácia by pokryla iba mesačné náklady na prevádzku po dobu 15 mesiacov. Nemocnica by však bola povinná podľa zákona prevádzkovať doplnkový bod počas celého obdobia platnosti jej licencie, to znamená päť rokov. "Znamená to, že po vyčerpaní dotácie by financovanie tejto služby, ktorá je v kompetencii ministerstva zdravotníctva, prebrala na seba nemocnica a ŽSK," vysvetlil kraj s tým, že nepovažuje za systémové a správne, aby samospráva suplovala kompetencie štátu. Vedenie HNsP Trstená taktiež skonštatovalo, že z dôvodu neudržateľnosti financovania doplnkového bodu pri pevnom bode APS po celú dobu prevádzkovania takúto prevádzku nedokáže zabezpečiť.

Vláda schválila zámer spoločného obstarávania nákladných terénnych vozidiel s ČR

Ministerstvo obrany (MO) SR by malo nakúpiť nákladné terénne vozidlá N3G pre armádu v rámci spoločného obstarávania s českým rezortom obrany. Návrh zámeru spoločného obstarávania schválila vláda na stredajšom rokovaní. Rámcovú dohodu s českým partnerom by mal minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) predložiť kabinetu do konca roka. Slovensko plánuje podľa predloženého zámeru obstarať 1307 vozidiel, konkrétne 870 kusov (ks) 6x6 valníkových plošín a 437 kusov 8x8 hákových nakladačov. Predpokladaná hodnota investície je 708,33 milióna eur bez DPH. Nová technika má nahradiť súčasný zastaralý arzenál a vozový park v podobe vozidiel T-138, T-148, T-813, T-815, URAL.

Dodávka vozidiel sa má postupne uskutočniť v období 2025 - 2031

"Po cykle životnosti je celkovo 454 ks vozidiel segmentu 6x6 a 8x8 a 424 ks techniky daného segmentu je prevádzky neschopných," uviedlo v predloženom materiáli ministerstvo obrany. "Z uvedených dôvodov je potrebné obstaranie vozidiel realizovať čo najskôr tak, aby nedošlo k zníženiu bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky," zdôraznil rezort. Na základe posúdenia doterajších procesov navrhuje zároveň realizovať nákup formou spoločného obstarávania a pripojenia sa k rámcovej dohode MO ČR. "Uvedený spôsob obstarania nielen podstatne zvýši garancie dodania obstarávanej techniky, ale aj poskytnutie možnosti hlbšej vojenskej spolupráce a prehlbovania strategických partnerstiev so spojeneckou krajinou," argumentovalo MO v návrhu.

V roku 2024 sa má projekt spoločného obstarania pripraviť, samotná dodávka vozidiel sa má postupne uskutočniť v období 2025 - 2031. Nákladný automobil N3G je terénne vozidlo s vysokou spôsobilosťou prekonávať prekážky v ťažkom teréne s pohonom všetkých náprav v konfigurácii základných podvozkov 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 a ťahačov návesov a s možnosťou montáže účelových nadstavieb podľa požiadavky na jednotlivé modifikácie. Je schopné plniť úlohy v akýchkoľvek svetelných a klimatických podmienkach. Uvedená technika je využiteľná v rámci všeobecnej podpory na obranu SR, ako aj pri plnení úloh pri riešení mimoriadnych udalostí a nevojenských ohrození.

Vláda odsúhlasila dohodu o riešení finančných sporov s Alžírskom

Alžírsko by malo splatiť Slovensku viac ako 3,4 milióna amerických dolárov (3,04 milióna eur) z úverovej dohody uzatvorenej s bývalou ČSSR v roku 1984. Československá spoločnosť Pragoinvest mala v tom čase realizovať dodávku závodov do Alžírska, pričom zákazku nedokončila. To sa stalo predmetom dlhoročného sporu medzi zainteresovanými krajinami. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorú v stredu schválila vláda. "Problémy s čerpaním tohto úveru a tiež nemožnosť nadobudnutia jeho splatnosti boli spôsobené skutočnosťou, že spoločnosť Pragoinvest sa dostala v apríli 1991 do platobnej neschopnosti, čím vstúpila do likvidácie a následne bol na ňu v roku 1993 vyhlásený konkurz. Z tohto dôvodu došlo k prerušeniu dodávok zariadení do Alžírska a investičná akcia tak nebola skompletizovaná," špecifikoval rezort financií.

Dodávku následne dokončil taliansky dodávateľ, čím vznikli alžírskej strane dodatočné náklady. Tá až do roku 2022 odmietala riešiť svoj záväzok voči SR a Českej republike (ČR), ktorý vyplynul zo skompletizovania časti pôvodnej dodávky firmou Pragoinvest. V roku 2023 sa v Alžíri uskutočnili dve kolá rokovaní medzi predstaviteľmi SR a ČR na jednej strane a predstaviteľmi Alžírska na druhej strane. Strany sa okrem iného dohodli, že SR a ČR si nebudú nárokovať úroky z omeškania a alžírska strana sa vzdá finančných nárokov z ušlého zisku. Alžírsko by malo sumu vyčíslenú na základe splnenej časti dodávky, po odpočítaní dodatočných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s dokončením projektu treťou stranou, splatiť do roku 2027. Suma urovnania bude vyplatená SR a ČR samostatne v šiestich rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je splatná koncom septembra tohto roka. Celková suma sa delí medzi ČR a SR v pomere 2:1.

Matúš Šutaj - Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerstvo vnútra začína obstarávať cestné kamerové systémy asi za 64 miliónov eur

Ministerstvo vnútra (MV) SR začína obstarávať cestné kamerové systémy. Predpokladá, že za ne zaplatí asi 64 miliónov eur. Nasadené budú na úsekoch ciest, ktoré majú najvyššie počty dopravných nehôd. Po rokovaní vlády o tom v stredu informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) "Systém, (pozn. TASR) vie posúdiť, či vodič počas jazdy telefonoval, mal zapnutý pás, zastavil na červenej či nepredbiehal tam, kde predbiehať nemal. Čiže to budú kamerové systémy 21. storočia," vyhlásil o systémoch Šutaj Eštok.

Cieľom obstarávania systémov je podľa neho zníženie nehodovosti na rizikových úsekoch. Na kamery budú vodiči podľa neho upozorňovaní. Do verejného obstarávania zaradil rezort aj systémy úsekového merania. Minister vyhlásil, že budú nasadené najmä v tuneloch. Pôvodné verejné obstarávanie z roku 2023, ktoré ministerstvo vnútra pred časom zrušilo, dostalo podľa ministra 500 pripomienok, s ktorými sa musel rezort vyrovnať.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Príslušníci PZ dostanú do konca roka 400-eurový príspevok na bývanie

Príslušníkom Policajného zboru (PZ) vyplatia od septembra do decembra mesačne k platu 100-eurový príspevok na bývanie. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "V spolupráci s odborármi sme na ministerstve vnútra našli v interných zdrojoch rezortu prostriedky vo výške ôsmich miliónov eur, aby mal každý príslušník PZ za mesiac september až december zvýšený plat o 100 eur na bývanie, Do konca roka teda dostane 400 eur navyše," spresnil minister. Pripomenul, že v súvislosti so schváleným materiálom na stredajšom rokovaní vlády sa príspevok na bývanie pre príslušníkov PZ, ale aj Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže i Finančnej správy od januára 2025 zvýši na 200 eur v priemere.

Po novom bude totiž možné priznať príspevok na bývanie do výšky 700 eur, pričom sa bude prihliadať iba na miesto výkonu štátnej služby tak, aby sa mohli čiastočne kompenzovať náklady príslušníka spojené s bývaním v príslušnom regióne. "V priemere to vychádza na 200 eur," dodal minister. Príspevok na bývanie je súčasťou v stredu schválených zmien v zákone o štátnej službe, ktoré majú stabilizovať personálnu situáciu v bezpečnostných zložkách. Medzi ďalšie príspevky v rámci schváleného balíka patria aj motivačné príspevky pre uchádzanie sa o prácu v bezpečnostných zložkách, ale i zotrvanie v služobnom pomere po čase, keď je možné požiadať o výsluhový dôchodok. Vláda schválila i zámer prerokovať uvedené návrhy zmien v skrátenom legislatívnom konaní.