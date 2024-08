Počet príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny klesol na štvrtinu, uviedlo Ministerstvo vnútra

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Počet príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny klesol v minulom mesiaci oproti júnu na štvrtinu. V júni poberali obyvatelia Slovenska príspevok na vyše 33.000 odídencov. V júli to bolo len niečo cez 8000. Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Zníženie počtu prišlo po tom, ako sa od začiatku júla zmenili pravidlá vyplácania príspevku.

"Na príspevky za ubytovanie odídenca za mesiac júl 2024 bolo vyplatených celkovo 1.201.754 eur," doplnil Neumann s tým, že v júni to bolo takmer päť miliónov eur.Medzimesačne klesol aj počet oprávnených žiadateľov, teda ľudí, ktorí odídencov ubytovávajú a príspevok poberajú. V júni o dotáciu žiadalo vyše 10.000 ľudí. V júli iba 3440.Počet odídencov pritom medzimesačne naopak stúpol. V júni Slovensko zaregistrovalo 2351 osôb, ktoré o tento štatút požiadali. V júli bol tento počet na úrovni takmer 3000.

"Od začatia poskytovania dočasného útočiska k 22. augustu 2024 na Slovensku požiadalo o jeho udelenie 153.070 osôb. Zároveň evidujeme 25.748 zánikov dočasného útočiska," uzavrel hovorca.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa od júla poskytuje iba prvých 120 dní. Výnimkou sú zraniteľné skupiny, ako deti do päť rokov, osoby, ktoré sa o ne starajú, ľudia so závažným zdravotným postihnutím či seniori nad 65 rokov.Predkladateľ zmenu zákona o azyle zdôvodňoval tým, že dlhodobé poskytovanie takto rozsiahlych dotácií je neudržateľné. Argumentoval tiež, že riadne zaradenie sa do spoločnosti je dôležité aj pre samotných odídencov.