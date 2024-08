Druhá obeť osudnej jazdy na motorke! Okrem Erika (†17) zahynul aj známy folklorista Milan (†51)

(Zdroj: FB/Polícia SR,)

BRATSILAVA - Milan (†51) so svojou láskou Erikou sa vybrali v nedeľu večer na motorky. Na jazdu zobrali aj svojich synov. Milan však pri zjazde z okolia vodnej nádrže Ľadovo dostal šmyk a havaroval. Erik (†17) zomrel na mieste. Podľa našich informácií dnes zraneniam v nemocnici podĺahol aj známy folklorista Milan (†51).

Obrovská tragédia sa stala v nedeľu vo večerných hodinách na Športovej ulici v Lučenci. Milan (†51), ktorý sa na motorke viezol so synom svojej lásky Erky, Erikom (†17), dostal na motocykli Suzuki šmyk a spadli na vozovku. Erik zraneniam na mieste podľahol. Milana previezli do nemocnice.

Informáciu potvrdila aj banskobystrická polícia. "51 – ročný vodič na motocykli Suzuki pravdepodobne dôsledkom rýchlej jazdy, v smere od priehrady Ľadovo do centra Lučenca, dostal šmyk a spolu so 17 – ročným spolujazdcom spadli na vozovku. Spolujazdec pri nehode utrpel zranenia, ktorým žiaľ, na mieste podľahol. Vodič bol vo vážnom stave prevezený do nemocnice. Na zistenie prítomnosti alkoholu a iných omamných látok v organizme vodiča bol nariadený odber krvi. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy," poznamenala na sociálnej sieti.

Pri nehode bola okamžite aj matka Erika (†17), Erika, ktorá sa viezla za nimi so synom vodiča. Podľa našich informácií vážny zraneniam v nemocnici napokon dnes podľahol aj Milan (†51). Rodina je z tejto správy zdrvená. "Odpočívaj v pokoji kamarát... Rada som ťa poznala, ostane tu veľa sĺz za tebou," poznamenala jeho známa Tami. Obrovský žiaľ prežíva aj ďalšia jeho známa. "Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal. Zostanú len spomienky a v srdci veľký žiaľ. Úprimnú sústrasť celej pozostalej smútiacej rodine," napísala na sociálnej sieti.

Milan bol vášnivý folklorista, ktorý ľuďom robil radosť svojimi vystúpeniami. V sobotu mal vystupovať na dňoch obce Biskupice, kam prišiel aj so svojou priateľkou, obaja oblečení vo folklórnom oblečení.