Súčasné vedenie ministerstva podniklo viacero krokov k stabilizácii polície, tvrdí rezort vnútra

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Ministerstvo poukázalo na to, že v roku 2020 odišlo z PZ 1473 a o rok neskôr 1385 policajtov. "V minulom roku opustilo zbor 1288 policajtov, v tomto roku do konca júla skončilo služobný pomer 768 policajtov," zdôraznil Neumann. Upriamil pozornosť napríklad na vyplatenie jednorazovej odmeny policajtom vo výške 500 eur v apríli tohto roka, vyplatenie odmien za kvalitné plnenie úloh vo výške 330 eur či hodnotiace odmeny do sumy 400 eur na výkonných útvaroch a do sumy 200 eur na ostatných útvaroch. Priblížil, že rezort pripravil aj návrh novely zákona o štátnej službe, ktorý čoskoro plánuje predložiť na rokovanie vlády. Týka sa napríklad zvýšenia príspevku na bývanie, náborového príspevku a stabilizačného príspevku. Pripravuje sa aj masívna náborová kampaň. Za jednu z priorít označil Neumann i zlepšenie pracovných podmienok nielen policajtov, ale aj občianskych zamestnancov.

Situácia v PZ sa stáva podľa opozičnej strany SaS neudržateľnou

Ubezpečil, že sa nebude siahať na sociálny systém policajtov. "Zároveň intenzívne pokračujeme v hľadaní ďalších možností a riešení, ktoré by zabezpečili adekvátne platové podmienky príslušníkom PZ. Podarilo sa napríklad vyrokovať zvýšenie rizikového príplatku všetkým vyšetrovateľom na krajských a okresných riaditeľstvách PZ," doplnil Neumann. Uvažuje sa o zmene podmienok prijímacieho konania. Situácia v PZ sa stáva podľa predstaviteľov opozičnej strany SaS neudržateľnou, očakávajú ďalšie odchody policajtov. Poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) poukázal na štvrtkovej tlačovej konferencii aj na limitované právomoci polície riešiť kriminalitu po zvýšení hranice škody trestnou novelou. Podpredsedníčka SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozornila, že nie sú navýšené kapacity na priestupkových orgánoch. Kritizovala, že trestnú novelu, ktorá nadobudla v auguste účinnosť, nemala polícia priestor pripomienkovať.