Nemci sa doma cítia čoraz menej bezpečne: Kriminalita stúpa každým rokom, TOTO hovoria výsledky prieskumu!

Podľa štatistík nemeckého Ministerstva vnútra kriminalita minulý rok narástla o 5,5% oproti roku 2022. Celkovo tak bolo zaznamenaných neuveriteľných 5 940 667 prípadov. V porovnaní s obdobím pred pandémiou covidu ide dokonca o nárast o 9,3 %, uviedol nemecký denník Bild.

V prieskume Insa 45% respondentov uviedlo, že sa ich pocit bezpečia znížil (25%) alebo výrazne znížil (20%). Pre 38% respondentov sa pocit bezpečnosti v krajine nezmenil vôbec. Domáci sa obávajú najmä fyzických útokov a napadnutia a za najhoršiu označili situáciu na nemeckých vlakových staniciach. Až 52% opýtaných sa na týchto miestach cíti nepríjemne. Pocit respondentov potvrdzuje 1012 trestných činov a útokov nožom. Najviac útokov zaznamenali v meste Hannover (46), nasleduje Frankfurt nad Mohanom, Dortmund, Duesseldorf, Kolín nad Rýnom, Brémy a Norimberg. Po vlakových staniciach nasledujú nákupné ulice, krčmy alebo verejné parky.

Štatistiky ale výrazne narástli aj v prípade vrážd, vrátane vrážd na objednávku, znásilnení, či sexuálnych napadnutí. Úrady zaznamenali aj výrazný nárast pri počítačových podvodoch s platobnými kartami. Tu čísla narástli o takmer 61%. Na druhom mieste sú trestné činy v súvislosti s porušením migračného zákona, nárast o takmer 33%, neoprávnený vstup (+40,4%), neoprávnený pobyt (+28,6%). Rovnako vzrástol aj počet trestných činov v súvislosti s distribúciou pornografie, ale aj krádeže v obchodoch.