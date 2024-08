Kauza Štefana Kuffu naberá na obrátkach: Divadlo vykreslilo svoju verziu udalostí! Reaguje už aj Šimkovičová

(Zdroj: Instagram/rastoiliev)

Divadelníci mali odohrať len prvú polovicu predstavenia. "Mali sme krásny večer, bolo tam folklórne podujatie, svätá omša a na záver pustili perverzný film a v javisku boli malé deti. Keď som ich upozornil, aby to nepúšťali, že je to nevhodné a vyzval som rodičov, aby deti poslali preč, napadli nás tyčami, rozbíjali aj môj telefón," uviedol vo videu na sociálnej sieti Kuffa.

Šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ktorý bol na predstavení, vo videu na sociálnej sieti skonštatoval, že Kuffa mal svojvoľne vstúpiť do predstavenia a ani po výzvach od divákov nechcel opustiť priestor. "Začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné a pre koho nie, kto by tam mal ostať sedieť v hľadisku, a kto by tam sedieť nemal," priblížil s tým, že Kuffa nechcel opustiť priestor, až kým neprišiel starosta a neodviedol ho.

Reakcia divadla

Národné divadlo Košice považuje situáciu za nešťastnú a plne stojí za svojimi zamestnancami. V reakcii na sociálnej sieti upozornilo, že inscenácia Moje baby je vhodná pre divákov od 18 rokov a vybrali si ju organizátori. Vo svojich materiáloch však vhodnosť predstavenia neuviedli. "Za túto skutočnosť sa dnes nášmu divadlu ospravedlnili. Vzniknutá situácia však neoprávňovala nikoho, aby do predstavenia zasiahol a začal divákov z kultúrneho podujatia vyháňať. V prípade, že mal štátny tajomník pochybnosť o vhodnosti predstavenia pre maloletých, mal na to upozorniť organizátorov," zdôraznilo ND.

Dodáva, že je na posúdení rodičov, či je dané predstavenie pre ich deti vhodné a odporúčanie divadla či festivalu je len informatívne. Zároveň sa ohradilo voči akémukoľvek zasahovaniu do slobody umeleckej tvorby a jej sprístupňovania.

Košickí divadelníci hosťovali v Malej Frankovej na festivale Zogrod. Inscenácia najúspešnejšej írskej hry roku 2008 Moje baby je v repertoári divadla od roku 2016 a poskytuje priestor pre herecký koncert troch herečiek rôznych generácií. ND dodalo, že divadelné predstavenie v Malej Frankovej herečky napokon na žiadosť divákov dohrali v inom priestore.

Prehovorila aj ministerka Šimkovičová

K celej kauze sa vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. "Inscenácia hry Moje baby, je v repertoári Národného divadla Košice od roku 2016, pričom samotným divadlom je označená ako vhodná pre divákov od 18 rokov. Organizátori festivalu Zogrod v Malej Frankovej túto skutočnosť však vo svojich materiáloch neuviedli, čo považujem za veľkú chybu a zlyhanie pri organizácii. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa na nevhodnosť tohto predstavenia pre maloletých upozornil, čoho dôsledkom bol fyzickú útok na jeho osobu. Chcem odsúdiť akékoľvek násilie na kultúrnych podujatiach a zdôrazniť potrebu dôsledného a zodpovedného správania organizátorov pri verejných podujatiach. Ak je nejaké predstavenie vhodné pre vekovú kategóriu 18 +, nie je prípustné, aby bolo voľne dostupné pre deti a mladistvých," napísala na sociálnej sieti.

"Na túto skutočnosť dlhodobo upozorňujem. Deti a mladí by mali byť chránení pred nevhodným obsahom a pred neustálym tlakom liberálno – progresívnej propagandy, ktorá im nasilu vtláča do povedomia témy so sexuálnym podtónom. Toto predstavenie je ďaleko za hranicou toho, čo je pre deti a mládež vhodné, a to nielen vzhľadom na sexuálne scény, ale aj vulgarizmy a monológy so sexuálnym podtónom na úrovni tretej cenovej skupiny," uviedla.

Zvažuje tiež prešetrenie incidentu, keďže je tu podľa nej podozrenie, že môže ísť o porušenie zákona - Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.

Incidentom sa zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní

Podľa Štefana Kuffu sa už orgány činné v trestnom konaní zaoberajú násilnickým a agresívnym konaním voči jeho osobe. „Je to práve Národné divadlo Košice, ktoré na svojej webovej stránke upozorňuje, že inscenácia s názvom „Moje baby“ je vhodná publiku od 18 rokov. To, že som konal v dobrej viere, aby sa predstavenie s perverznými scénami, navyše určené iba dospelým, neodohrávalo v hľadisku pred očami našich detí, na čo som upozornil obecenstvo, nemôže byť v žiadnej demokratickej krajine dôvodom na začatie násilia,“ bráni sa Kuffa.