Ficov poradca sa ostro obul do Kuffu s Tarabom: Toto si dovolilo jedine gestapo!

K incidentu došlo počas predstavenia Moje baby, ktoré hrali herci Národného divadla Košice. Herečka Ľuba Blaškovičová na sociálnej sieti uviedla, že do predstavenia mal vstúpiť Kuffa a zastaviť ho, nasledovať mala hádka medzi ním a divákmi. Na konanie štátneho tajomníka reagoval aj poradca premiéra Eduard Chmelár, ktorý označil jeho správanie za neprijateľné.

Kritizoval pritom aj ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý na Chmelárov príspevok okamžite zareagoval. „Pravdupovediac, to, čo ma znepokojilo najviac, nebolo to, že Štefan Kuffa nevie rozoznať "perverzný film" od divadelného predstavenia a Tomáš Taraba si vymýšľa báchorky o "predstavení plnom LGBTI scén", hoci s touto tematikou to nemalo vôbec nič spoločné. To, čo ma doslova vydesilo, sú rastúce názory časti spoločnosti, ktorá nabáda politikov, aby zakázali politickú stranu, film, divadelnú hru alebo noviny, hoci na to v slobodnej spoločnosti neexistujú žiadne zákonné dôvody,“ uviedol Chmelár.

„Toto by si nedovolil ani Jakeš s Biľakom, toto si dovolilo jedine gestapo. Je úplne jedno, čo si o tejto hre myslíte, dôležité je pochopiť princíp, že to, či z divadelného predstavenia odvedú vaše deti, je zodpovednosť rodičov, nie právomoc vysokého štátneho úradníka a navyše z nesúvisiaceho rezortu životného prostredia,“ pokračoval v kritike Chmelár, ktorý zároveň vyzval strany Smer a Hlas, aby si "uvedomili svoju širšiu zodpovednosť a jasne vymedzili takýmto praktikám mantinely".

Taraba vracia úder

Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na Chmelárovu kritiku v komentári. "Vy ste ešte poradca predsedu vlády alebo už ste sa vrátili k progresívnym liberálom, s ktorými ste niekedy vymetali Pride pochody a držali ste sa pod pazuchou s Michalom Havranom?," napísal Taraba v komentári.

„Ak chcete so mnou diskutovať, skúste reagovať vecne ako podpredseda vlády hodný tohto statusu, a nie ako internetový hulvát, keď ste taký márnomyseľný, že sa už nedokážete za vlastné chyby a nepravdivé tvrdenia ani ospravedlniť. Navyše klamete aj v tomto prípade, lebo nikdy som na žiadnom Dúhovom pochode nebol,“ odpovedal mu Chmelár.