Štefan Kuffa opäť v centre pozornosti: Mali mu prekážať nohavice na ženách! Tvrdý odkaz poslankyne Marcinkovej

„Veľkú časť ministerstva kultúry tvoria ženy. Sú to vzdelané, emancipované dámy, ktoré tu nie sú na okrasu, ale sú zvyknuté ťahať úrad dopredu. To, ako sa k nim správal Štefan Kuffa, bolo neakceptovateľné, šovinistické a primitívne,“ uviedol bývalý dlhoročný vedúci úradník na ministerstve kultúry pre Denník N.

Kuffa podľa neho urážal kolegyne, ktoré mali nohavice a ani každé šaty neboli vhodné, nemali byť príliš krátke či príliš strakaté. „Raz mi povedal, či by nebolo lepšie, keby sme mali riaditeľov mužov, aby sa zlepšila komunikácia, a že ženám také pozície neprináležia. Povedal som mu, že problém má iba on,“ dodáva bývalý úradník s tým, že po jednej z konfrontácií nasledovala výpoveď.

Nohavicový protest

V reakcii na tieto tvrdenia vyzvala poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) ženy, aby si symbolicky na seba obliekli nohavice. "Na znak odporu voči šovinistickému a primitívnemu správaniu, ktoré sa rozmáha na najvyšších poschodiach politiky. Štátny tajomník Štefan Kuffa na ministerstve kultúry zamestnankyne v nohaviciach napomínal, že ich ako ženy nemajú čo nosiť. Ženy chcel dostať aj z riadiacich pozícií, podľa jeho predstáv žena nemá čo šéfovať, na to sú tam podľa neho muži,“ uviedla Marcinková.



„Tak pán Kuffa, toto je odkaz vám, a takým ako vy- žien je v tejto krajine 51%, to znamemá väčšina, a my vám to budeme rady pripomínať. Nezľakneme sa vás. Naopak. Robíte nás silnejšími, lebo viac ako kedykoľvek predtým vidíme, aké dôležité je držať spolu a dať ľuďom ako vy jasný signál, že zlomoc nemá žiadnu moc!,“ dodala na záver svojho príspevku.

So žiadosťou o stanovisko sme oslovili aj Štefana Kuffu prostredníctvom tlačového odboru ministerstva životného prostredia. Na odpoveď čakáme.