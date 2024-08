Perverzné predstavenie plné LGBTI scén? Lož! Na Tarabove slová už reaguje aj Zuzana Fialová

(Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

Predstavenie Národného divadla Košice v obci Malá Franková prerušil v nedeľu večer štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa. Ten uprostred výstupu herečky začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné a kto by tam mal nemal ostať sedieť. Z miesta ho nakoniec nechal vyviesť starosta. K incidentu sa na sociálnej sieti vyjadril aj samotný Štefan Kuffa, ktorý tvrdí, že ho zamestnanci divadla následne napadli.

„Pravda je taká, že včera pred deťmi v obci Malá Franková púšťali progresívni herci perverzné predstavenie plné lgbti scén a tomu primeraný slovník. Keď Štefan Kuffa, ktorý tam bol na slávnostiach povedal, že toto nie je vhodné pre obecenstvo plné deti, mali ho začať "divadelníci" biť tyčami a rozbiť mobil,“ uviedol v tejto súvislosti šéf envirorezortu Tomáš Taraba.

Pravda je taká, že včera pred deťmi v obci Malá Franková púšťali progresívni herci perverzné predstavenie plné lgbti... Posted by Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS on Monday, August 19, 2024

Podľa Fialovej Taraba klame

Národné divadlo Košice považuje situáciu za nešťastnú a plne stojí za svojimi zamestnancami. V reakcii na sociálnej sieti upozornilo, že inscenácia Moje baby je vhodná pre divákov od 18 rokov a vybrali si ju organizátori. Vo svojich materiáloch však vhodnosť predstavenia neuviedli. "Za túto skutočnosť sa dnes nášmu divadlu ospravedlnili. Vzniknutá situácia však neoprávňovala nikoho, aby do predstavenia zasiahol a začal divákov z kultúrneho podujatia vyháňať. V prípade, že mal štátny tajomník pochybnosť o vhodnosti predstavenia pre maloletých, mal na to upozorniť organizátorov," zdôraznilo ND.

K incidentu sa vyjadrila aj herečka Zuzana Fialová, ktorá ale nevie nič o tom, že by v predstavení mali byť LGBTI scény. „Zhodou náhod v tejto írskej oceňovanej hre účinkujem v Ba a LGBTI tematika tam zhodou náhod nie je vôbec. Je o matke, dcére a vnučke. Sprevádzame ich jedným rokom ich života z troch uhlov pohľadu. Zomrie starý otec a vnučke sa narodí syn a mama prestane milovať alkoholika. Lož,“ uviedla na sociálnej sieti X. "Pretože tie ženy majú sexualitu. A Írska nižšia stredná vrstva má jadrný jazyk," odpovedala na otázku jedného z fanúšikov, prečo je teda teda inscenácia vhodná pre divákov od 18 rokov.